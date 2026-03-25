Estudiantes toman UAEMex Neza; exigen renuncia de director por encubrir presunto caso de violación

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Estudiantes toman instalaciones escolares. Foto: Uno TV

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), plantel Nezahualcóyotl, tomaron las instalaciones este martes para exigir la renuncia del director.

Los estudiantes acusaron al director de la escuela de encubrir a un docente señalado por violación, mismo que ya cuenta con una carpeta de investigación.

Estudiantes amagan con no entregar instalaciones

Los alumnos amagaron con no liberar el plantel hasta que la rectoría destituya al directivo y el profesor acusado sea puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Además de la toma de instalaciones y la amenaza de no entregarlas, los alumnos bloquearon, por la tarde, la avenida Bordo de Xochiaca. Los manifestantes exigieron una mesa de diálogo en rectoría.

Hasta el momento, la escuela continúa en paro indefinido.

Llaman a más víctimas a denunciar

En medio de pancartas y una lona señalando a un profesor, estudiantes llamaron a posibles víctimas a denunciar.

“Si fuiste su víctima denuncia ante las autoridades correspondientes. ¡No tengas miedo!”, se lee en una de las lonas en las que aparece la cara de un profesor.

Foto: Uno TV

Entre las denuncias se puede leer, también, el testimonio de una supuesta víctima, quien afirmó que no pudo denunciar el caso.

“Carmen N, también soy víctima, pero no pude alzar la voz”

Foto: Uno TV

Tensión en la UAEMex por acusaciones de violación

Reportes señalan que, desde hace días, las alumnas de la universidad mexiquense denunciaron los abusos por parte de miembros de la plantilla de docentes. Pese a las denuncias presentadas por las presuntas víctimas, autoridades universitarias no han respondido ni actuado frente a ellas.

Ante la omisión que acusan las alumnas, decidieron iniciar el paro y tomar las instalaciones.

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