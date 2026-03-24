Papás arman pelea campal en partido de futbol infantil en Nicolás Romero

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Video muestra riña en cancha de Nicolás Romero. Foto: Getty Images

Una pelea campal en un partido de futbol infantil en Nicolás Romero fue captada en video y generó reacciones entre vecinos y usuarios en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios adultos se enfrentan a golpes mientras se desarrollaba un partido de futbol infantil en el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en una cancha de la colonia Francisco Sarabia, donde se llevaba a cabo un partido de la Liga Mini Soccer. De acuerdo con lo que se observa en el video, el altercado comenzó entre padres de familia que se encontraban en el lugar.

Video capta pelea campal en partido infantil en Nicolás Romero

En el clip difundido en redes sociales, como en la cuenta de X identificada como Que Poca Madre, se aprecia que el enfrentamiento se registró en plena cancha de terracería mientras los menores jugaban el partido. En cuestión de segundos, varios adultos comenzaron a ingresar a la cancha, discutir y posteriormente se agredieron físicamente, deteniendo el encuentro deportivo de los pequeños.

Las imágenes muestran que tanto hombres como mujeres participaron en la pelea, sin importarles el partido infantil. Mientras algunos adultos se enfrentaban, otros padres de familia intentaban separar a las personas involucradas.

También se observa cómo varias personas se acercan para proteger a los niños que se encontraban en la cancha y que vestían uniformes amarillos. Algunos menores se alejaron del lugar mientras ocurría la riña.

Niños se asustan durante la riña entre padres de familia

El clip da cuenta de cómo los ánimos se encienden y en un abrir y cerrar de ojos tanto papás como mamás se encuentran en una pelea campal en la cancha de futbol de terracería, donde, sin importarles la polvareda se pelean unos con otros. Mientras algunos otros progenitores protegen a los niños que jugaban el partido de futbol y que visten uniformes amarillos.

De acuerdo con los testimonios difundidos junto al video, la pelea habría comenzado entre papás durante el encuentro deportivo. Presuntamente, el consumo de alcohol habría sido uno de los factores que provocaron el altercado entre los padres y madres de familia.

Pelea habría dejado personas lesionadas

Según la información difundida junto con el video, la pelea habría dejado a varias personas lesionadas aunque no de consideración. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo personas detenidas tras el altercado.

El video continúa circulando en redes sociales y ha generado reacciones entre usuarios que cuestionan lo ocurrido durante el partido infantil. Las imágenes muestran cómo el encuentro deportivo fue interrumpido por la riña entre adultos.

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