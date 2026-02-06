Este es el nuevo apoyo del Bienestar para hombres y mujeres de 2 a 64 años

GENERANDO AUDIO...

Bienestar Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM. Foto: Gob. Edomex/Getty

El apoyo del Bienestar Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM es un programa de desarrollo social dirigido a personas de 2 a 64 años que habitan en el Estado de México y presentan carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. La iniciativa busca contribuir al consumo de alimentos inocuos y nutritivos mediante la entrega de paquetes alimentarios, acompañados de acciones complementarias.

El programa está diseñado con base en criterios de calidad nutricia emitidos por el Sistema Nacional DIF (SNDIF) en la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) vigente. La atención se brinda a través de la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar, por medio del Departamento de Nutrición Familiar.

Por otra parte y de acuerdo con la información oficial, el programa inició el 30 de enero de 2026 y no cuenta con una fecha de cierre establecida.

¿En qué consiste el apoyo Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM?

El apoyo Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM contempla distintos esquemas de atención, según el rango de edad de la población beneficiaria, siempre sujetos a la disponibilidad presupuestal.

Para personas de 2 años y hasta 5 años 11 meses de edad, que no se encuentren escolarizadas, el programa considera:

Entrega de paquetes alimentarios en una y hasta 12 ocasiones

en una y hasta Acciones complementarias de orientación y educación alimentaria, en materia de salud o actividades comunitarias

En el caso de personas de 6 hasta 64 años de edad, el apoyo incluye:

Entrega de paquetes alimentarios en una y hasta 6 ocasiones

en una y hasta Acciones complementarias orientadas a la educación alimentaria, salud o fortalecimiento comunitario

¿A quién está dirigido el apoyo del Bienestar en Edomex?

El programa está dirigido a personas de 2 hasta 64 años de edad que residan en el Estado de México y presenten carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, además de algún grado de desnutrición, ya sea leve, moderada o grave.

La atención está a cargo del DIFEM, a través de las áreas responsables de alimentación y nutrición familiar, conforme a los lineamientos establecidos por la instancia normativa estatal.

Requisitos para personas de 2 a 5 años 11 meses

Para acceder al apoyo del Bienestar Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM, las personas de 2 años hasta 5 años 11 meses de edad, no escolarizadas, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en el Estado de México

Tener entre 2 y 5 años 11 meses y no estar registrados en el sistema de educación pública

y no estar registrados en el sistema de educación pública Presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, con algún grado de desnutrición

Llenar el Formato de Registro correspondiente

correspondiente Presentar CURP de la persona beneficiaria

de la persona beneficiaria Presentar acta de nacimiento de la persona beneficiaria

de la persona beneficiaria Copia de identificación oficial vigente del padre o tutor, con fotografía, CURP y también domicilio en Edomex

Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo incluya

Cumplir con las disposiciones que determine la Instancia Normativa Estatal

Requisitos para personas de 6 a 64 años

Para personas de 6 hasta 64 años de edad, los requisitos establecidos son:

Residir en el Estado de México

Tener entre 6 y 64 años de edad

Presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, con algún grado de desnutrición

Llenar el Formato de Registro , debidamente requisitado

, debidamente requisitado Presentar identificación oficial vigente con fotografía, CURP y domicilio en Edomex

En caso de no contar con domicilio en la identificación, entregar comprobante con vigencia no mayor a un año

Para menores de edad, presentar acta de nacimiento y también CURP

y también Atender las disposiciones adicionales que establezca la Instancia Normativa Estatal

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.