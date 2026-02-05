Simulacro 2026 en Edomex: municipios donde sí sonará la alerta
El Estado de México (Edomex) participará en el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio de prevención que pondrá a prueba protocolos de emergencia ante un sismo de gran magnitud. La actividad se realizará el 18 de febrero a las 11:00 horas y se enfocará principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se activará el sistema de alerta sísmica.
Autoridades estatales y federales coordinarán este ensayo con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante un movimiento telúrico de alto impacto.
Municipios del Edomex donde sonará la alerta sísmica
Debido a la cobertura de los sistemas de altavoces y al nivel de riesgo, la alerta sísmica se activará en distintos puntos de la ZMVM. Entre los municipios mexiquenses considerados se encuentran:
- Tlalnepantla de Baz
- Naucalpan de Juárez
- La Paz
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
En estas zonas se recomienda a la población participar de forma activa, ubicar rutas de evacuación y atender indicaciones de Protección Civil.
¿Cuál será la hipótesis del sismo?
De acuerdo con la información técnica del simulacro, el escenario contempla un sismo de magnitud 7.2 con las siguientes características:
- 📍 Epicentro: 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca
- 📏 Profundidad: 12 kilómetros
- 📊 Aceleración máxima estimada en la Ciudad de México: 60.92 cm/s²
La percepción del movimiento en el Valle de México sería:
- Fuerte en la zona lacustre y de transición
- Moderado en la zona de lomas
Estos parámetros permiten ensayar condiciones realistas de impacto para evaluar tiempos de reacción y operación de protocolos.
Objetivo del simulacro
El ejercicio busca fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la reacción de la ciudadanía ante una emergencia real. Bajo el lema “La seguridad empieza en casa y se fortalece en comunidad”, se invita a escuelas, centros de trabajo, comercios y hogares a sumarse.
Las autoridades recordaron que los simulacros permiten detectar áreas de mejora en los planes de emergencia, tiempos de evacuación y coordinación entre dependencias.
