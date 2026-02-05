Simulacro 2026 en Edomex: municipios donde sí sonará la alerta

GENERANDO AUDIO...

Alerta sísmica sonará en algunos municipios de Edomex. Fotos: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) participará en el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio de prevención que pondrá a prueba protocolos de emergencia ante un sismo de gran magnitud. La actividad se realizará el 18 de febrero a las 11:00 horas y se enfocará principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se activará el sistema de alerta sísmica.

Autoridades estatales y federales coordinarán este ensayo con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante un movimiento telúrico de alto impacto.

Municipios del Edomex donde sonará la alerta sísmica

Debido a la cobertura de los sistemas de altavoces y al nivel de riesgo, la alerta sísmica se activará en distintos puntos de la ZMVM. Entre los municipios mexiquenses considerados se encuentran:

Tlalnepantla de Baz

Naucalpan de Juárez

La Paz

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

En estas zonas se recomienda a la población participar de forma activa, ubicar rutas de evacuación y atender indicaciones de Protección Civil.

Edomex participará en el Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Gob. Edomex

¿Cuál será la hipótesis del sismo?

De acuerdo con la información técnica del simulacro, el escenario contempla un sismo de magnitud 7.2 con las siguientes características:

📍 Epicentro: 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca

📏 Profundidad: 12 kilómetros

📊 Aceleración máxima estimada en la Ciudad de México: 60.92 cm/s²

La percepción del movimiento en el Valle de México sería:

Fuerte en la zona lacustre y de transición

Moderado en la zona de lomas

Estos parámetros permiten ensayar condiciones realistas de impacto para evaluar tiempos de reacción y operación de protocolos.

Objetivo del simulacro

El ejercicio busca fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la reacción de la ciudadanía ante una emergencia real. Bajo el lema “La seguridad empieza en casa y se fortalece en comunidad”, se invita a escuelas, centros de trabajo, comercios y hogares a sumarse.

Las autoridades recordaron que los simulacros permiten detectar áreas de mejora en los planes de emergencia, tiempos de evacuación y coordinación entre dependencias.

