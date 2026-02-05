Envían al reclusorio a elemento de Guardia Nacional que atropelló a 2 motociclistas en Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

En Ecatepec, un elemento de la GN atropelló a un motociclista. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex), puso a disposición, de un juez de control, a Jesús “N”, elemento de la Guardia Nacional que atropelló y mató a un motociclista y dejó gravemente herida a una mujer sobre la vía José López Portillo en Ecatepec Estado de México.

¿Qué elementos aportó la Fiscalía Edomex?

Tras hallar los elementos necesarios, la Fiscalía General de Justicia de Edomex imputó formulación en contra del miembro de la Guardia Nacional, quien enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones.

Jesús “N” pasó su primera noche en el centro penitenciario de Ecatepec y está en espera de que se genere su audiencia inicial y de formulación de imputación.

¿Qué se sabe del accidente?

La tarde del pasado martes, Jesús “N” conducía el camión a exceso de velocidad por el carril confinado del Mexibús Línea 2 y se pasó el alto atropellando a un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motoneta.

