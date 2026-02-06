Ixtapaluca entregará despensas con más de 10 productos

GENERANDO AUDIO...

El Ayuntamiento de Ixtapaluca abrió la convocatoria del programa “Entrega de Apoyos de Despensa de Canasta Alimentaria – Nutrición para Todos 2026”, dirigido a familias del municipio. El registro inició el 3 de febrero de 2026 y busca fortalecer la alimentación y apoyar la economía de hogares en condición vulnerable mediante la entrega de canastas alimentarias.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el programa dará apoyos en especie con productos básicos para mejorar la nutrición. El trámite se realiza en línea a través de las redes de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social municipal.

Apoyo alimentario en Ixtapaluca: quiénes pueden acceder

El programa de apoyo alimentario en Ixtapaluca está dirigido a habitantes del municipio, con prioridad para:

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas o en lactancia

Adultos mayores

Población en zonas vulnerables

Entre los requisitos están: registrarse en el padrón del programa, cumplir fechas de registro y entregar documentos. Se solicita identificación oficial vigente con domicilio en el municipio (INE o credencial INAPAM).

La autoridad precisó que el registro y entrega de papeles no garantiza el apoyo automático. La selección final la realiza el área de Bienestar municipal y publicará el padrón oficial de beneficiarios.

Qué incluye la despensa del programa Nutrición para Todos

La canasta alimentaria 2026 incluye productos como:

Arroz, frijol, lenteja y avena

Atún, sardina y legumbres enlatadas

Aceite, azúcar y sal

Sopa, gelatina y atole

Café, mermelada y mayonesa

Papel higiénico

El registro de solicitantes se habilitó del 3 de febrero de 2026, de 10:00 a 15:00 horas. La recepción de documentos fue programada para el 5 de febrero en el mismo horario, con aviso previo por llamada sobre la sede.

El padrón de beneficiarios se publicará el 9 de febrero de 2026 en redes oficiales. Las entregas de despensas están programadas entre febrero y diciembre en seis fechas. Autoridades recordaron que es un programa público y no puede usarse con fines partidistas.

