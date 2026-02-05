Programa Nutrición para todos 2026: ya puedes registrarte en este municipio del Edomex
El Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México abrió la convocatoria para el programa Canasta Alimentaria Nutrición para Todos 2026, dirigido a habitantes del municipio que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social, otorgando canastas , con el fin de garantizar el derecho a una nutrición saludable y ayudando a la economía de los beneficiarios.
¿Quiénes se pueden inscribir al programa?
El programa está dirigido a personas que residen en el municipio de Ixtapaluca, dando prioridad a:
- Personas con discapacidad
- Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
- Adultos mayores
- Población perteneciente a zonas vulnerables
Personas que no pueden acceder al programa
No podrán acceder al programa personas que presenten inconsistencias como:
- Falsificación de documentos
- Suplantación de identidad
- Duplicidad de registro
- Incumplimiento de las bases del programa
¿Cuándo y cómo registrarse al programa?
A partir del 03 de febrero de 2026 se llevará a cabo el registro en línea mediante las redes sociales de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social del Ayuntamiento, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.
Para la recepción de los documentos será el 05 de febrero de 2026 en un horario de 10:00 a 15:00 horas, a las personas registradas se les informa por llamada la ubicación donde deberá entregar la documentación correspondiente.
¿Cómo saber si soy beneficiario?
El día 09 de febrero 2026 a partir de las 10:00 a las 12:00 horas, se publicará en la redes sociales de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social del Ayuntamiento de Ixtapaluca el padrón de beneficiarios.
¿Qué contiene la Canasta Alimentaria 2026?
- 4 bolsas de sopa de 200 gr.
- 1 lata de sardina de 425 gr.
- 1 bolsa de sal de mesa de 1 kg.
- 1 lata de rajas 210 gr.
- 1 frasco de café soluble 42 gr.
- 1 frasco de mermelada de fresa de 270 gr.
- 2 bolsas de atole de Maizena de 47 gr.
- 1 paquete de papel higiénico con 4 rollos.
- 4 bolsas de gelatina en polvo de 120 gr.
- 2 latas de ensalada de legumbres de 215 gr.
- 2 latas de atún de agua de 120 gr.
- 1 bolsa de arroz de 1 kg.
- 1 botella de aceite 1 lt.
- 1 bolsa de caldo de pollo de 88 gr.
- 1 bolsa de azúcar de 1 kg.
- 1 bolsa de frijol de 900 gr.
- 1 bolsa de lentejas de 250 gr.
- 1 frasco de mayonesa de 390 gr.
- 1 bolsa de avena de 400 gr.
Calendario oficial para la entrega de la Canasta Alimentaria
De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de las canastas son las siguientes:
- Primera: 16 de febrero 2026
- Segunda: 16 de abril 2026
- Tercera: 15 de junio 2026
- Cuarta: 17 de agosto 2026
- Quinta: 15 de octubre 2026
- Sexta: 14 de diciembre 2026
¿Dónde será la entrega?
La entrega de las canastas, será de acuerdo con la disponibilidad de espacios públicos en las diferentes colonias del municipio, principalmente en explanadas, parques y espacios bajo el resguardo de autoridades auxiliares.
