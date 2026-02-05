Programa Nutrición para todos 2026: ya puedes registrarte en este municipio del Edomex

GENERANDO AUDIO...

¿Qué alimentos hay en la despensa Alimentación para el Bienestar? Foto: Gob. Edomex

El Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México abrió la convocatoria para el programa Canasta Alimentaria Nutrición para Todos 2026, dirigido a habitantes del municipio que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social, otorgando canastas , con el fin de garantizar el derecho a una nutrición saludable y ayudando a la economía de los beneficiarios.

¿Quiénes se pueden inscribir al programa?

El programa está dirigido a personas que residen en el municipio de Ixtapaluca, dando prioridad a:

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia

Adultos mayores

Población perteneciente a zonas vulnerables



Personas que no pueden acceder al programa

No podrán acceder al programa personas que presenten inconsistencias como:

Falsificación de documentos

Suplantación de identidad

Duplicidad de registro

Incumplimiento de las bases del programa

¿Cuándo y cómo registrarse al programa?

A partir del 03 de febrero de 2026 se llevará a cabo el registro en línea mediante las redes sociales de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social del Ayuntamiento, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Para la recepción de los documentos será el 05 de febrero de 2026 en un horario de 10:00 a 15:00 horas, a las personas registradas se les informa por llamada la ubicación donde deberá entregar la documentación correspondiente.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

El día 09 de febrero 2026 a partir de las 10:00 a las 12:00 horas, se publicará en la redes sociales de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social del Ayuntamiento de Ixtapaluca el padrón de beneficiarios.

¿Qué contiene la Canasta Alimentaria 2026?

4 bolsas de sopa de 200 gr.

1 lata de sardina de 425 gr.

1 bolsa de sal de mesa de 1 kg.

1 lata de rajas 210 gr.

1 frasco de café soluble 42 gr.

1 frasco de mermelada de fresa de 270 gr.

2 bolsas de atole de Maizena de 47 gr.

1 paquete de papel higiénico con 4 rollos.

4 bolsas de gelatina en polvo de 120 gr.

2 latas de ensalada de legumbres de 215 gr.

2 latas de atún de agua de 120 gr.

1 bolsa de arroz de 1 kg.

1 botella de aceite 1 lt.

1 bolsa de caldo de pollo de 88 gr.

1 bolsa de azúcar de 1 kg.

1 bolsa de frijol de 900 gr.

1 bolsa de lentejas de 250 gr.

1 frasco de mayonesa de 390 gr.

1 bolsa de avena de 400 gr.

Calendario oficial para la entrega de la Canasta Alimentaria

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de las canastas son las siguientes:

Primera: 16 de febrero 2026

16 de febrero 2026 Segunda: 16 de abril 2026

16 de abril 2026 Tercera: 15 de junio 2026

15 de junio 2026 Cuarta: 17 de agosto 2026

17 de agosto 2026 Quinta: 15 de octubre 2026

15 de octubre 2026 Sexta: 14 de diciembre 2026

¿Dónde será la entrega?

La entrega de las canastas, será de acuerdo con la disponibilidad de espacios públicos en las diferentes colonias del municipio, principalmente en explanadas, parques y espacios bajo el resguardo de autoridades auxiliares.

