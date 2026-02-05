Programa Nutrición para todos 2026: ya puedes registrarte en este municipio del Edomex

| 13:10 | Redacción | UnoTv
¿Qué alimentos hay en la despensa Alimentación para el Bienestar?
¿Qué alimentos hay en la despensa Alimentación para el Bienestar? Foto: Gob. Edomex

El Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México abrió la convocatoria para el programa Canasta Alimentaria Nutrición para Todos 2026, dirigido a habitantes del municipio que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social, otorgando canastas , con el fin de garantizar el derecho a una nutrición saludable y ayudando a la economía de los beneficiarios.

¿Quiénes se pueden inscribir al programa?

El programa está dirigido a personas que residen en el municipio de Ixtapaluca, dando prioridad a:

  • Personas con discapacidad
  • Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
  • Adultos mayores 
  • Población perteneciente a zonas vulnerables 
     

Personas que no pueden acceder al programa

No podrán acceder al programa personas que presenten inconsistencias como:

  • Falsificación de documentos
  • Suplantación de identidad 
  • Duplicidad de registro 
  • Incumplimiento de las bases del programa 

¿Cuándo y cómo registrarse al programa?

A partir del 03 de febrero de 2026 se llevará a cabo el registro en línea mediante las redes sociales de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social del Ayuntamiento, en un horario de 10:00 a 15:00 horas

Para la recepción de los documentos será el 05 de febrero de 2026 en un horario de 10:00 a 15:00 horas, a las personas registradas se les informa por llamada la ubicación donde deberá entregar la documentación correspondiente.  

¿Cómo saber si soy beneficiario?

El día 09 de febrero 2026 a partir de las 10:00 a las 12:00 horas, se publicará en la redes sociales de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social del Ayuntamiento de Ixtapaluca el padrón de beneficiarios.

¿Qué contiene la Canasta Alimentaria 2026?

  • 4 bolsas de sopa de 200 gr.
  • 1 lata de sardina de 425 gr.
  • 1 bolsa de sal de mesa de 1 kg.
  • 1 lata de rajas 210 gr.
  • 1 frasco de café soluble 42 gr.
  • 1 frasco de mermelada de fresa de 270 gr.
  • 2 bolsas de atole de Maizena de 47 gr.
  • 1 paquete de papel higiénico con 4 rollos.
  • 4 bolsas de gelatina en polvo de 120 gr.
  • 2 latas de ensalada de legumbres de 215 gr.
  • 2 latas de atún de agua de 120 gr.
  • 1 bolsa de arroz de 1 kg.
  • 1 botella de aceite 1 lt.
  • 1 bolsa de caldo de pollo de 88 gr.
  • 1 bolsa de azúcar de 1 kg.
  • 1 bolsa de frijol de 900 gr.
  • 1 bolsa de lentejas de 250 gr.
  • 1 frasco de mayonesa de 390 gr.
  • 1 bolsa de avena de 400 gr.

Calendario oficial para la entrega de la Canasta Alimentaria

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de las canastas son las siguientes: 

  • Primera: 16 de febrero 2026
  • Segunda: 16 de abril 2026
  • Tercera: 15 de junio 2026
  • Cuarta: 17 de agosto 2026
  • Quinta: 15 de octubre 2026
  • Sexta: 14 de diciembre 2026 

¿Dónde será la entrega?

La entrega de las canastas, será de acuerdo con la disponibilidad  de espacios públicos en las diferentes colonias del municipio, principalmente en explanadas, parques y espacios bajo el resguardo de autoridades auxiliares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Simulacro 2026 en Edomex: municipios donde sí sonará la alerta

Estado de México

Simulacro 2026 en Edomex: municipios donde sí sonará la alerta

¿Tienes auto híbrido o eléctrico? Así obtienes placas y holograma Exento “E” en Edomex

Estado de México

¿Tienes auto híbrido o eléctrico? Así obtienes placas y holograma Exento “E” en Edomex

Taxistas del Valle de Toluca protestan con bloqueo de vialidades por mal estado de las carreteras

Estado de México

Taxistas del Valle de Toluca protestan con bloqueo de vialidades por mal estado de las carreteras

FGJEM abrió 110 carpetas por supuestas extorsiones de sus agentes; ya hay avances en las investigaciones

Estado de México

FGJEM abrió 110 carpetas por supuestas extorsiones de sus agentes; ya hay avances en las investigaciones

Etiquetas: