VIDEO: ladrón le arranca los aretes de las orejas a una abuelita en Chimalhuacán

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Asaltan a adulta mayor en Chimalhuacán. Foto: Getty Images

Una adulta mayor fue asaltada en Chimalhuacán, Estado de México, luego de que un sujeto la acechara para arrancarle los aretes de sus orejas.

El hecho quedó grabado en video y fue compartido en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez (C4). Los hechos ocurrieron mientras la mujer realizaba una compra; el agresor huyó y, según testigos, la policía municipal no llegó al lugar.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Asalto en Chimalhuacán queda grabado en video

En el video, de aproximadamente un minuto, se observa cómo el presunto ladrón permanece vigilando a la víctima mientras ella hace sus compras.

El sujeto, vestido con una pijama de capibaras, se mantiene cerca y analiza el momento para actuar. En cuestión de segundos, se acerca por la espalda y le jala los lóbulos de las orejas para desprenderle los aretes.

Tras el ataque, el hombre sale corriendo rápidamente. La mujer que atendía la tienda reacciona sorprendida y se asoma para ver hacia dónde huyó el agresor. La víctima, una mujer de la tercera edad, queda en estado de shock tras el robo.

Sin respuesta de la policía tras el robo

De acuerdo con los primeros reportes, personas en el lugar intentaron contactar a la Policía municipal; sin embargo, los elementos no llegaron al sitio.

El caso ha generado molestia en redes sociales, donde usuarios exigen mayor seguridad en la zona y atención inmediata ante este tipo de delitos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del presunto responsable.

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