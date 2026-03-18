Ataque armado a trabajadores en huelga de llantera en Tultitlán deja cinco heridos

| 09:23 | Redacción | Uno TV | Felipe Cruz
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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Cinco trabajadores heridos es el saldo que dejó un ataque armado a las afueras de la planta llantera Tornel, ubicada en la vía José López Portillo en Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Los empleados se mantenían afuera de las instalaciones manifestándose debido a la huelga que estalló hace unos días.

Sin embargo, a primeras horas de este día, sujetos armados que viajaban a bordo de varios coches, arribaron al sitio y comenzaron agredir a los manifestantes.

Hay detenidos

Durante la trifulca, cinco trabajadores resultaron heridos. Y lograron detener a dos de los agresores.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, uno de ellos fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México (CDMX).

Los detenidos fueron presentados a la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. La zona se mantiene resguardada por policías municipales y elementos del Ejército mexicano.

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