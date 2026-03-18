Influencer “Fer Italia” recibe 20 años de cárcel por violación

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Fiscalía del Edomex informó de la sentencia de “Fer Italia”. Foto: FGJEM

El influencer Luis Fernando Padilla, conocido en redes sociales como “Fer Italia”, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de violación en agravio de una menor de edad, determinó la autoridad judicial del Estado de México.

Durante la audiencia condenatoria, el Ministerio Público con sede en Tlalnepantla acreditó que el creador de contenido agredió sexualmente a una adolescente de 16 años en dos ocasiones dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Huixquilucan.

Fiscalía del Edomex acreditó doble agresión contra la menor

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron el 11 de enero y el 22 de marzo de 2024 en un inmueble localizado en la colonia Constituyentes, en Huixquilucan.

Según la indagatoria, el influencer habría engañado a la víctima para trasladarla al domicilio, donde presuntamente cometió la primera agresión sexual. Meses después, la habría amenazado con difundir fotografías y videos íntimos, para obligarla a reunirse nuevamente, momento en el que se registró una segunda agresión.

Tras la denuncia presentada por la víctima, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación que permitió reunir los elementos de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial.

Detención y proceso judicial del influencer

Luis Fernando fue detenido el 28 de agosto de 2024 mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía del Estado de México y autoridades federales, tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, donde permaneció durante el proceso penal mientras se desahogaban las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.

Quién es el influencer “Fer Italia”

“Fer Italia” era conocido en redes sociales por publicar contenido relacionado con autos deportivos, estilo de vida de lujo y viajes, lo que le permitió ganar seguidores principalmente en plataformas como YouTube y TikTok.

El caso generó amplia atención mediática debido a su perfil como creador de contenido digital y por tratarse de delitos cometidos contra una menor de edad.

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