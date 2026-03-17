Dan prisión domiciliaria a doña Carlota por caso de doble asesinato en Chalco

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Doña Carlota saldrá de penal. Foto: Fiscalía Estado de México

A casi un año del caso que se viralizó en redes sociales, “doña Carlota” continuará su proceso legal en prisión domiciliaria, luego de que un juez autorizara la modificación de su medida cautelar.

El caso cobró notoriedad tras difundirse un video en el que la mujer habría disparado contra personas que presuntamente ocupaban su vivienda de manera ilegal en Chalco, Estado de México, lo que generó debate en redes sociales sobre la legítima defensa y la posesión de inmuebles.

Juez autoriza cambio de medida cautelar

De acuerdo con un comunicado, un juez de control del Distrito Judicial de Chalco determinó que la prisión preventiva justificada sea sustituida por prisión preventiva domiciliaria, en cumplimiento de una resolución de amparo.

La medida permitirá que doña Carlota permanezca en su domicilio mientras continúa su proceso judicial, bajo ciertas condiciones impuestas por la autoridad.

¿Qué condiciones necesita cumplir doña Carlota en su prisión domiciliaria?

Como parte de la resolución judicial, el órgano jurisdiccional estableció diversas medidas que deberá cumplir:

Pago de una garantía económica por 250 mil pesos

Prohibición de salir del país

de del Uso de un dispositivo electrónico de localización

Estas condiciones buscan asegurar su permanencia y seguimiento durante el proceso legal.

Caso generó debate en redes sociales

El caso de doña Carlota se volvió viral luego de que se difundiera un video relacionado con un presunto intento de desalojo por ocupación ilegal de su vivienda.

A partir de entonces, el hecho generó discusión entre usuarios sobre temas como la defensa de la propiedad, la legalidad de las acciones y el contexto del incidente.

Con la nueva resolución, la imputada seguirá su proceso desde su domicilio, mientras las autoridades continúan con el desarrollo del caso.

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