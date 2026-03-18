Caos en Ecatepec: fuerte granizada derrumba techos y paraliza vialidades

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Granizada sorprende a Ecatepec. Foto: Uno TV

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes, acompañadas de granizo, cubrieron de blanco calles y avenidas en Ecatepec, Estado de México, provocando diversas afectaciones en viviendas, vialidades y comercios.

Colonias más afectadas por granizada en Ecatepec

Las zonas con mayores daños fueron Santa María Tulpetlac y Lomas de San Carlos, donde la acumulación de hielo y agua generó incidentes estructurales.

Foto: Uno TV

La intensa lluvia y granizo provocó la caída de una techumbre en la primaria “Luis G. Urbina“, en la colonia Lomas de San Carlos, Ecatepec, en el Estado de México.

Asimismo, en la misma zona, se desplomó el techo de una bodega de abarrotes, también afectada por la acumulación de hielo del granizo.

Caos vial en la México-Pachuca

Las lluvias impactaron la circulación en la Autopista México-Pachuca, donde la presencia de agua y granizo obligó al cierre parcial de carriles, generando severo congestionamiento.

La cantidad de agua también provocó que varias motocicletas fueran arrastradas por la corriente.

Activan operativo de emergencia

Ante la situación, el Gobierno municipal de Ecatepec activó el Operativo Tormenta, con la participación de elementos de protección civil, bomberos y policía.

Las brigadas trabajan en distintos puntos del municipio para auxiliar a la población y atender las afectaciones derivadas de la intensa precipitación, confirmó en su cuenta de X la presidenta municipal Azucena Cisneros.

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