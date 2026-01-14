Asesinan a abuela y madre en vivienda de Cuautitlán y raptan a pequeña de 3 años; sospechan del padre
Esta noche fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres y un perro de raza pequeña dentro de un departamento en la colonia San Francisco Cascantitla, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.
Fueron familiares quienes ingresaron al hogar y se percataron que yacían los cuerpos sin vida de las dos mujeres, aparentemente madre y abuela, y un canino dentro de una habitación, quienes al parecer habían sido atacadas con una herramienta o un martillo.
Además, denunciaron que había sido sustraída una menor de 3 años. Al ingresar, las autoridades hallaron a un niño de 6 años resguardado dentro de otra habitación.
El menor relató que su papá era malo y había matado a su mamá y su abuelita y se había llevado a su hermana Camila, de 3 años. Tras la no localización de Camila, se generó la ficha de búsqueda.
Autoridades ya buscan a Antonio “N”, el presunto responsable.
