GENERANDO AUDIO...

Las 6 becas para estudiantes del Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las autoridades del Estado de México (Edomex) ofrecen seis becas para estudiantes de diferentes niveles este 2026: de educación básica, media superior y superior. Todos estos apoyos económicos buscando evitar la deserción escolar.

Las 6 becas para estudiantes del Edomex

Las becas de 2026 buscan que los estudiantes sigan asistiendo a clases en el Edomex, pero también reconocer el esfuerzo por parte de los alumnos del estado.

Se trata de apoyos económicos que se dan a estudiantes mexiquenses de primaria, secundaria, bachillerato y universidad.

Programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Básica

Esta beca es para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas del Estado de México, principalmente para aquellos que tienen un buen desempeño, pues su objetivo es que sigan asistiendo a clases y no abandonen los planteles.

Los requisitos básicos es que tengan un promedio mínimo de 9.5, que vivan en el Edomex y que hagan su registro en la página oficial.

El apoyo económico es de mil 100 pesos mensuales, que puede entregarse hasta 10 veces durante el ciclo escolar. En este enlace pueden encontrar más información: https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-educacion-basica.

Programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Media Superior

Este apoyo económico es para alumnos de bachillerato que tengan un promedio mínimo de 9.5. Igualmente, busca evitar la deserción escolar y reconocer el buen nivel académico.

Para esta beca, el apoyo es de mil 200 pesos mensuales, con hasta 10 entregas. Sólo tienen que tomar en cuenta que si quieren inscribirse a ésta, no deben estar registrados en otra pública.

Si quieren saber más sobre el registro y requisitos, en esta página encontrarán más datos: https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-media-superior.

Foto: Getty Images.

Programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Superior

También los estudiantes de universidad y normalistas pueden recibir una beca por parte del Estado de México, principalmente aquellos que están inscritos en instituciones públicas estatales y federales.

El requisito básico es tener un promedio mínimo de 8.5 y el apoyo económico es de 2 mil pesos mensuales, con 10 pagos durante el ciclo escolar.

En esta página están toda la información sobre los requisitos y registro: https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-educacion-superior.

Programa Becas de Exención Edoméx, Becas para Escuelas Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación (Subsistema Estatal)

Esta beca es para estudiantes inscritos en escuelas privadas incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado de México, desde preescolar hasta posgrado.

¡Ojo! En este caso, el apoyo no es en efectivo, sino en exención total o parcial de colegiatura, con porcentajes que puede iniciar desde el 25%.

Para este programa, se pide un promedio mínimo de 8.5 y no contar con otra beca. Acá más información: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.

Foto: Cuartoscuro

Beca Bienestar EDOMÉX Olimpiada del Conocimiento Infantil

Se trata de un apoyo económico que busca reconocer a estudiantes que han ganado la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Para este programa, pueden aplicar alumnos que van desde sexto de primaria. Además, pueden tenerla hasta la universidad si mantienen un promedio mínimo de 9.0.

En este caso, el apoyo es de 5 mil pesos para nuevos ganadores y una beca anual de 10 mil pesos para

quienes continúan con excelencia académica.

Para más información, en este enlace.

Becas para el Bienestar Mexiquenses en el Extranjero

Esta beca es para estudiantes y docentes activos del Estado de México y busca fortalecer la formación profesional fuera del país.

¿Qué incluye? Cubre inscripción, colegiatura, hospedaje, alimentación, seguro médico, boletos de avión y gastos básicos.

Pero se pide un promedio mínimo de 8.5, dominio del idioma y pasaporte vigente. Por acá más información al respecto: https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-extranjero.

Y para saber más sobre estas becas del Edomex que aplicarán en 2026, como convocatorias, requisitos, apoyos económicos y más, se puede visitar esta página: https://seduc.edomex.gob.mx/becas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.