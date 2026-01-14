Fechas clave para obtener el subsidio de hasta 100% a la tenencia 2026 en Edomex

GENERANDO AUDIO...

La tenencia es uno de los pagos que los automovilistas del Estado de México deberán cubrir al inicio del 2026. Por ello, la Secretaría de Finanzas mexiquense puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales 2026, con el que podrán obtener hasta beneficios del 100%.

¿Hasta cuándo estará el Subsidio a la Tenencia 2026 en el Estado de México?

El programa comenzó su vigencia el pasado 1 de enero de 2026, y se podrá aplicar hasta el 6 de abril, por lo que, por cuatro meses, los automovilistas podrán acceder al apoyo del subsidio impulsado por las autoridades mexiquenses.

¿Quiénes podrán obtener el subsidio de hasta 100% en la tenencia?

Para el 2026, los automovilistas que podrán ser beneficiados con el subsidio del 100% son aquellos, cuyas placas fueron expedidas en a partir del 2021 en adelante.

Mientras que, para los que tengan placas del 2020, el subsidio será, solamente, del 50%.

Además, según reportes, se elevó el valor de los vehículos que pueden recibir el subsidio del 100% a la tenencia en el Estado de México.

Los autos cuyo valor no exceda 638 mil pesos (IVA incluido), podrá obtener el subsidio total. En tanto, las motocicletas hasta con un valor de 250 mil pesos (IVA incluido) también obtendrán el beneficio.

