Multas para transportistas que no respeten horarios en Tultepec. Foto: Cuartoscuro

El municipio de Tultepec, en el Estado de México, puso en marcha un nuevo reglamento de movilidad en noviembre de 2025, que indica que, a partir de este 2026, se multará a aquellos transportistas de carga pesada que no respeten los horarios que tienen asignados para circular.

Multas para transportistas de carga que no respeten horarios

Ahora, el municipio de Tultepec aplicará sanciones o multas a los transportistas de carga que no circulen por sus vialidades en los horarios que tienen establecidos en el nuevo reglamento de circulación.

Se trata de una medida que busca disminuir el tráfico, así como los accidentes y los daños a la infraestructura urbana de la localidad.

¿Cuáles son los horarios en que podrán circular los transportistas?

De acuerdo con el reglamento de Tultepec, únicamente los transportistas de carga pesada podrán circular en horario nocturno, y quienes no lo hagan deberán pagar multas de hasta mil 200 pesos.

Pero eso no es todo, ya que los vehículos también podrían remitirse a la Oficialía Calificadora para comenzar el procedimiento administrativo correspondiente.

¡Ojo! Las sanciones podrían ser más graves si los transportistas reinciden, hasta la retención de las placas.

¿Qué horarios quedan prohibidos para los transportistas de carga?

Los transportistas de carga pesada únicamente podrán circular por las vialidades del municipio de Tultepec en horario nocturno. Esto quiere decir que durante la mañana y tarde, no podrán hacerlo.

¿Cuáles son los horarios prohibidos? De acuerdo con el artículo 21, la circulación de vehículos de clase “C”, “C-R” y “T-S” estará restringida de lunes a viernes, en los siguientes horarios:

De las 06:00 a las 9:00 horas

De las 17:00 a las 20:00 horas

Las autoridades de Tultepec aseguraron que no hay una prohibición total para que los transportistas circulen por el municipio, pero que sí deben respetar los horarios para mejorar la movilidad y la seguridad vial, así como para no recibir multas o sanciones.

