Rebasar aquí sale caro: ubicación de las cámaras del Mexibús en Edomex

Fotomultas sólo pueden aplicarse en 38 puntos del Mexibús. Fotos: Cuartoscuro

En el Estado de México (Edomex) ya están plenamente identificadas las ubicaciones de las 38 cámaras fijas del Mexibús que aplican fotomultas a automovilistas que invaden carriles confinados o ciclovías, una de las infracciones más comunes y sancionadas bajo las últimas modificaciones al Reglamento de Tránsito vigente. Estos dispositivos cuentan con lectura de placas y detección de velocidad, por lo que registran automáticamente las faltas.

Las cámaras están instaladas en estaciones específicas de las distintas líneas del Mexibús, y su operación se limita exclusivamente a estos puntos. Las autoridades difundieron su ubicación exacta con el objetivo de que los conductores conozcan los corredores vigilados, respeten la exclusividad de los carriles del transporte masivo y eviten multas que pueden superar los 2 mil 300 pesos.

¿Dónde están las cámaras de las fotomultas del Edomex?

De acuerdo con el reporte Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Edomex, éstos son los 38 puntos donde se encuentran los dispositivos para las fotomultas.

Fotomultas y uso exclusivo de carriles confinados

Según el reglamento, queda estrictamente prohibido circular, girar, detenerse o maniobrar en carriles exclusivos del Mexibús y ciclovías. Las sanciones por estas conductas van de 16 a 20 UMAs, dependiendo del historial del conductor, lo que equivale a multas que oscilan entre mil 876.96 pesos y 2 mil 346.20 pesos.

Las mismas penalizaciones aplican para conductas como estacionarse en camellones o aceras, así como conducir en sentido contrario, infracciones que también son consideradas de alto riesgo para peatones y transporte público.

¿En qué casos aplican las fotomultas?

El reglamento del Edomex establece que las fotomultas solo son válidas cuando se detecta:

Invasión de carriles exclusivos del transporte público masivo

Invasión de ciclovías

Fuera de estos 38 puntos autorizados, no puede emitirse ninguna sanción automática. Además, cada boleta debe incluir placa del vehículo, fecha, hora, lugar exacto, descripción de la infracción y una imagen verificable que respalde la falta. En casos graves, la autoridad puede remitir el vehículo al corralón.

Multas para motociclistas y sanciones por reincidencia

En el caso de los motociclistas, no portar casco de seguridad implica multas de 3 a 5 UMAs, es decir, entre 351.93 y 586.55 pesos.

Otra de las modificaciones clave al Reglamento de Tránsito del Edomex es la eliminación de multas fijas. Desde el 25 de noviembre de 2025, las sanciones son proporcionales según la reincidencia, sin que aumenten los montos establecidos:

Multa mínima : para conductores sin antecedentes

: para conductores sin antecedentes Multa media : para quienes acumulen de dos a tres infracciones

: para quienes acumulen de dos a tres infracciones Multa máxima: para reincidentes con cuatro o más faltas sin pagar

