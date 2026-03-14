Autoridades del Edomex encuentran culpable a influencer Fer Italia del delito de violación contra una menor

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Fer Italia. Foto: X @FiscaliaEdomex

Luis Fernando, conocido como Fer Italia, fue encontrado culpable por el delito de violación en agravio de una joven de 16 años en un departamento de Huixquilucan, Estado de México.

Según reportes, se habrían aportado las pruebas suficientes contra el influencer para acreditar la agresión contra la adolescente en, al menos, dos ocasiones.

De acuerdo con el agente del Ministerio Público, Fer Italia agredió a la joven, la primera vez, en enero de 2024. Meses después, en marzo del mismo año, volvió a agredirla tras amenazarla con publicar videos sexuales.

¿Cuál fue la sentencia de Fer Italia?

Aunque un juez lo encontró culpable por el delito de violación, Fer Italia, quien mantenía una relación cercana con“Fofo” Márquez, influencer hoy preso por intento de feminicidio, tendrá que esperar hasta la continuación de la audiencia, prevista para el 17 de marzo, para conocer la sentencia que impondrán las autoridades, según reportes.

El caso de Fer Italia

En agosto de 2024, Fer Italia fue detenido por autoridades del Estado de México por su presunta participación en el delito de violación, confirmó la fiscalía en aquel momento.

Tras su captura, y en medio del proceso judicial en su contra, Fer Italia logró el cambio de medida cautelar. Autoridades concedieron libertad condicional tras efectuar un pago económico por concepto de fianza.

Además, autoridades indicaron que se asignaría el uso de brazalete electrónico, y tendría prohibido salir del país, así como tener contacto o acercarse a la víctima.

¿Quién es Fer Italia?

Luis Fernando, mejor conocido en redes como Fer Italia, es un influencer relacionado con Rodolfo “Fofo” Márquez. Sin embargo, su paso por las redes sociales no fue la primera exposición pública, pues antes había incursionado en la actuación.

El famoso fue parte del elenco de la popular telenovela “Rebelde”; aunque no contaba con un papel principal.

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