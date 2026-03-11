Robos en el Edomex ahora tendrán penas más duras; Suprema Corte lo avala

GENERANDO AUDIO...

SCJN admitió que el robo causa un grave daño a víctimas. Foto: Getty

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este 11 de marzo de 2026 agravar las penas por el delito de robo en diferentes modalidades en el Estado de México, al considerar que la medida es acorde con el orden constitucional.

De acuerdo con la SCJN, imponer sanciones más severas es constitucional porque estos delitos no solo afectan el patrimonio, sino que también generan violencia, impacto psicológico en las víctimas y mayor inseguridad, especialmente para quienes utilizan el transporte público.

SCJN avala penas más severas por robo en el Estado de México

El Pleno de la Suprema Corte concluyó que las penas de prisión previstas en el Código Penal del Estado de México para distintos tipos de robo son constitucionales, ya que responden a la gravedad del delito y a su impacto en la seguridad pública.

Entre las sanciones que se mantienen válidas se encuentran:

Robo básico: de 6 meses a 2 años de prisión cuando el valor de lo robado no exceda 30 veces el valor diario de la UMA .

de cuando el valor de lo robado . Robo con violencia: de 8 a 12 años de prisión .

de . Robo en transporte público: de 9 a 15 años de prisión al momento de los hechos analizados.

La Corte también destacó que actualmente el Código Penal mexiquense contempla penas más altas para el robo en transporte público, que van de 12 a 18 años de prisión.

Corte considera que agravantes son proporcionales por impacto social

Los ministros determinaron que los agravantes en las penas son proporcionales, ya que buscan sancionar la mayor gravedad del delito y las condiciones en que se comete.

La SCJN señaló que el robo, especialmente con violencia o en transporte público, afecta diversos bienes jurídicos, además del patrimonio, como la seguridad personal de las víctimas y la tranquilidad social.

También subrayó que se trata de un fenómeno delictivo de alta incidencia en el Estado de México, con efectos directos en la economía estatal y la seguridad pública, por lo que el endurecimiento de las sanciones resulta justificado dentro del marco constitucional.

