Capturan a presunto extorsionador que operaba en varios municipios del Edomex

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Detienen a Rodolfo “N” en Villa Guerrero, Estado de México. Foto: Especial

Durante un operativo de seguridad en el municipio de Villa Guerrero, autoridades del Estado de México, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a Rodolfo “N”, presunto integrante de una célula criminal de Michoacán, este domingo 15 de marzo.

Detienen a generador de violencia en Operativo Sur

La captura ocurrió en el paraje Las Cabañas, donde efectivos del Operativo Sur interceptaron al sujeto de 41 años. De acuerdo con el reporte, Rodolfo “N” intentó huir en una motocicleta al notar la presencia del convoy oficial, pero los uniformados lograron cerrarle el paso para realizar una inspección preventiva.

Al revisar sus pertenencias, los agentes aseguraron dosis de marihuana, dos radios transmisores, libretas con anotaciones y un cuchillo. Por otra parte, se confirmó que la motocicleta en la que viajaba contaba con un reporte de robo con violencia vigente desde el pasado 21 de enero.

Nexos con organización criminal y cobro de piso

Según lo informado, el detenido es un supuesto jefe de plaza con operaciones en Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán y Tenango del Valle. Su labor principal consistía en el cobro de piso a comerciantes, renta de taxis y venta de droga.

Por último, tras leerle sus derechos, los oficiales trasladaron al sospechoso y los objetos asegurados ante el Ministerio Público para iniciar el proceso legal.

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