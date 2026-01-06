Aumenta costo del refrendo en Edomex este 2026, ¿cuánto pagarás?

GENERANDO AUDIO...

Pago del refrendo en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El 2026 comienza en el Estado de México con aumentos en las tarifas del refrendo vehicular, tanto para automovilistas como motociclistas. Para incentivar el pago temprano de este impuesto se ofrecen una serie de incentivos fiscales.

Aumenta el refrendo vehicular en el Estado de México

Este año, el refrendo vehicular en el Estado de México aumentó de 917 a 990 pesos para automovilistas, mientras que el impuesto para motociclistas pasó de 677 a 731 pesos.



Para realizar el pago del refrendo, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a la página https://tenencia.edomex.gob.mx/

Capturar la matrícula del vehículo

Imprimir el comprobante de pago

Realizar el pago

El pago del refrendo se puede realizar en los Módulos Integrales de Recaudación, tiendas de autoservicio y sucursales bancarias.

Subsidio del 100% en la tenencia por pago del refrendo en el Estado de México

La Secretaría de Finanzas del Estado de México anunció que este año ofrecerá un subsidio del 100% en la tenencia a los automovilistas que cumplan con el pago del refrendo. La única condición es que el auto tenga un valor factura de hasta 638 mil pesos o de hasta 250 mil pesos para motos.

