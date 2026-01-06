Calendario de verificación vehicular Edomex 2026; costos y fechas

GENERANDO AUDIO...

Verificación en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre del 2026. Es importante que los automovilistas tomen en cuenta estas fechas para cumplir con el trámite y evitar multas por incumplimiento.

Calendario de verificación vehicular 2026 en el Edomex

El pasado 31 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, el calendario de verificación vehicular para los primeros seis meses del año en curso.

Engomado amarillo, placas 5 y 6: enero – febrero

enero – febrero Engomado rosa, placas 7 y 8: febrero – marzo

febrero – marzo Engomado rojo, placas 3 y 4: marzo – abril

marzo – abril Engomado verde, placas 1 y 2: abril – mayo

abril – mayo Engomado azul, placas 9 y 0: mayo – junio

Para cumplir con este trámite, los automovilistas deben hacer una cita en la página web oficial que puedes ver dando clic aquí y acudir al Centro de Verificación Vehicular (CVECA) en la fecha programada. También es indispensable estar al corriente con los impuestos (pago de tenencia, placas están vigentes, no tener adeudo de multas de tránsito).

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en el Edomex en 2026?

Este es el costo de la verificación en el Estado de México, tomando en cuenta el valor actual de la Unidad de Medida Actualización (UMA).

Holograma “00”: 10.20 UMAs (mil 154 pesos)

10.20 UMAs (mil 154 pesos) Holograma “0”: UMAs 5.20 UMAs (588.32 pesos)

UMAs 5.20 UMAs (588.32 pesos) Hologramas “1” y “2”: 4 UMAs (452.56 pesos)

Recordemos que durante los primeros meses del año el Gobierno de México suele actualizar el valor de la UMA, por lo que hay que estar atentos ante un posible aumento en la verificación vehicular.

