El Gobierno del Estado de México (Edomex) designó un presupuesto de 21 mil 116 millones de pesos para sus programas sociales del Bienestar durante este 2026, lo que representa un incremento del 13% con respecto al año anterior.

Para el presente año, el Ejecutivo estatal contempla un presupuesto de 410 mil 341 millones 615 mil pesos como parte del gasto público. La administración erogará este recurso para distintas necesidades.

Según el Presupuesto de Egresos 2026 -aprobado por el Congreso local el 30 de diciembre-, dicho monto representa un aumento del 5.6% con respecto al presupuesto del 2025.

De esos 410 mil 341 millones 615 mil, un total de 21 mil 116 millones de pesos fueron etiquetados en Edomex para los programas sociales del Bienestar de este 2026.

Esa cifra muestra un incremento de 2 mil 424 millones 905 mil pesos, que equivalen a un aumento del 13% en comparación con los 18 mil 692 millones de pesos designados para el ejercicio fiscal anterior.

Presupuesto de programas del Bienestar en Edomex para 2026

Mujeres del Bienestar (10 mil 573 millones de pesos): brinda apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales a mujeres de 18 a 64 años.

(10 mil 573 millones de pesos): brinda apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales a mujeres de 18 a 64 años. Alimentación para el Bienestar (4 mil 498 millones): desayunos fríos y calientes para escuelas y canastas básicas a mujeres de 55 a 64 años.

(4 mil 498 millones): desayunos fríos y calientes para escuelas y canastas básicas a mujeres de 55 a 64 años. Personas con discapacidad (mil 191 millones): apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

(mil 191 millones): apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. Útiles escolares y becas (2 mil 47 millones): útiles y Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, que da mil 100 pesos mensuales en nivel básico; mil 200 en media superior y 2 mil en nivel superior para estudiantes con altas calificaciones.

(2 mil 47 millones): útiles y Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, que da mil 100 pesos mensuales en nivel básico; mil 200 en media superior y 2 mil en nivel superior para estudiantes con altas calificaciones. Transformación y rescate al campo (mil 26 millones): apoyos a la producción agropecuaria.

(mil 26 millones): apoyos a la producción agropecuaria. Otros (mil 781 millones de pesos): seguridad, justicia, empleo, cultura, turismo, entre otros.

Aumentan programas sociales por “combate a desigualdad”

En el Presupuesto de Egresos 2023, el Gobierno del Estado de México justificó que elaumento de los programas sociales “refrenda el compromiso de esta administración con la justicia social, la inclusión y el combate a la desigualdad”.

Con ello, resaltó que el objetivo de la administración es cumplir con el objetivo de “por el bien de todos, primero los pobres”, fijado por la 4T.

A su vez, el Ejecutivo no concibe los programas sociales como un gasto asistencial. Más bien, “como inversión estratégica en justicia social, movilidad estructural y construcción de bienestar permanente”.

