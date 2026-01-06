Ayuntamiento de Toluca ofrece descuentos en el pago de predial y agua

GENERANDO AUDIO...

Descuentos para contribuyentes en Toluca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno Municipal de Toluca inicia el año ofreciendo descuentos a los contribuyentes que cumplan pronto con el pago del predial y del agua. A continuación te decimos cuánto dinero te ahorras si cumples con tus obligaciones fiscales durante el primer mes del 2026.

Municipio de Toluca ofrece descuentos en el pago del predial y el agua

Durante el mes de enero, el Municipio de Toluca ofrece un descuento del 8% en el pago de predial, además de un 8% adicional por “pronto pago”. Las personas que forman parte de los grupos vulnerables recibirán 34% de descuento extra.



Los ahorros en la capital mexiquense no terminan aquí, ya que también hay incentivos para los contribuyentes que cumplan temprano con el pago del agua durante los primeros 3 meses del año.

Enero: 8% de descuento + 4% por cumplimiento continuo

8% de descuento + 4% por cumplimiento continuo Febrero: 6% de descuento + 2% por cumplimiento continuo

6% de descuento + 2% por cumplimiento continuo Marzo: 4% de descuento

4% de descuento 38% de descuento adicional para personas del sector vulnerable

El pago del impuesto se puede realizar en los siguientes puntos

Los horarios de atención son de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, con excepción de la sucursal en Av. Hidalgo, la cual no da servicio los días sábado y domingo.

Av. Benito Juárez #100 Esq. Francisco Murguía

Av. Hidalgo Poniente #408 Colonia Centro

Av. Paseo de los Sauces #13

Av. 1.º de mayo #1707 Oriente Zona Industrial

Calle 23 de septiembre #529 Colonia Morelos

Plaza Fray Andrés de Castro

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento