Ayuntamiento de Toluca ofrece descuentos en el pago de predial y agua

El Gobierno Municipal de Toluca inicia el año ofreciendo descuentos a los contribuyentes que cumplan pronto con el pago del predial y del agua. A continuación te decimos cuánto dinero te ahorras si cumples con tus obligaciones fiscales durante el primer mes del 2026.
Durante el mes de enero, el Municipio de Toluca ofrece un descuento del 8% en el pago de predial, además de un 8% adicional por “pronto pago”. Las personas que forman parte de los grupos vulnerables recibirán 34% de descuento extra.
Los ahorros en la capital mexiquense no terminan aquí, ya que también hay incentivos para los contribuyentes que cumplan temprano con el pago del agua durante los primeros 3 meses del año.
- Enero: 8% de descuento + 4% por cumplimiento continuo
- Febrero: 6% de descuento + 2% por cumplimiento continuo
- Marzo: 4% de descuento
- 38% de descuento adicional para personas del sector vulnerable
El pago del impuesto se puede realizar en los siguientes puntos
Los horarios de atención son de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, con excepción de la sucursal en Av. Hidalgo, la cual no da servicio los días sábado y domingo.
- Av. Benito Juárez #100 Esq. Francisco Murguía
- Av. Hidalgo Poniente #408 Colonia Centro
- Av. Paseo de los Sauces #13
- Av. 1.º de mayo #1707 Oriente Zona Industrial
- Calle 23 de septiembre #529 Colonia Morelos
- Plaza Fray Andrés de Castro
