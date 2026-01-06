La rosca de Reyes del Toluca mezcla tradición, futbol y pasión escarlata

GENERANDO AUDIO...

En la capital del Estado de México, aficionados de fútbol agotaron en minutos una rosca de Reyes Magos hecha con temática del club Toluca.

El espíritu del Día de Reyes llegó a Toluca y tiñó de escarlata la tradicional Rosca, pues este 5 de enero de 2026, aficionados agotaron una que se hizo con temática del club de fútbol local.

Se trata de una creación muy particular, una Rosca de Reyes inspirada en el Deportivo Toluca, en sus colores y sus símbolos. Eso y el orgullo de ser un club bicampeón, desató filas interminables que agotaron el platillo en menos de una hora.

“Sabíamos que íbamos a tener una gran demanda, más sin embargo, no dimensionamos que íbamos a sobrepasar esos límites. gracias a Dios nos fue muy bien”, dice el panadero creador rosca temática.

Y es que desde antes de que abrieran sus puertas, decenas de personas ya esperaba formadas afuera del negocio.

“Mi mamá me dijo que había una rosca del Toluca y me la enseñó y le dije que viniéramos, pero pues ya están agotadas”, dijo un aficionado.

Sin embargo, la magia del Día de Día de Reyes ocurrió y recibió una rosca inesperadamente y las lágrimas se transformaron en sonrisas.

Esta rosca temática fue un éxito, pues la magia comenzó desde la caja con diseño alusivo al Toluca con los Tres Reyes Magos portando la playera escarlata.

“Vienen los las copas del bicampeonato, la de campeón de campeones y en la parte de adentro de la rosca, pues los muñequitos son tres piezas. Una tiene el diablito que es como este, pero en cuerpo completo tiene también la estrella número 12, que, pues obviamente esa es la estrella que marcó al club con el último campeonato y también tiene la playera del Toluca”, explica el panadero.

Así, la rosca del Toluca se convirtió, además de un antojo gastronómico, en un símbolo de pasión futbolera e identidad colectiva que se unió a la tradición en cada rebanada.

