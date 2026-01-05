Inicia cierre de Periférico Norte: ¿qué tramo cerrarán y vías alternas?

GENERANDO AUDIO...

Inician obras en periférico Norte, Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este lunes 5 de enero comienzan los trabajos de reconstrucción integral del Periférico Norte, por lo que se realizarán cortes en la circulación en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. A los automovilistas del Estado de México (Edomex) se les recomienda tomar precauciones y planear su ruta con antelación.

Comienzan obras de rehabilitación del Periférico Norte

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Secretaría de Movilidad del Edomex hizo el recordatorio de que este 5 de enero comienzan los trabajos de rehabilitación en el tramo Tepotzotlán- Toreo del Periférico Norte.

Los trabajos se realizan en dos horarios cada día: de 8:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 4:00 horas. Los automovilistas deben tomar en cuenta estos horarios para planificar sus viajes y evitar las horas de mayor congestionamiento vial.

Luis Daniel Serrano, alcalde de Cuautitlán Izcalli, mencionó este lunes en conferencia de prensa que se tiene planeado que las obras avancen 1 kilómetro por día. Aunque aún no hay fecha para que se normalice el tránsito en el Periférico Norte, se estima que los trabajos podrían concluir el próximo mes de abril.

Alternativas viales durante las obras de rehabilitación del Periférico Norte

Sentido Tepotzotlán-Toreo

Av. Las Torres

Av. Insurgentes

Calle del Balneario

Av. del Trabajo

Sentido Toreo-Tepotzotlán

Av. Río San Joaquín

Av. Rodolfo Gaona

Av. Ingenieros Militares

