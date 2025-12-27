Bebé fue abandonado en iglesia de Tultitlán en Navidad, lo reportan estable

Recién nacido fue abandonado en iglesia de Tultitlán
Bebé abandonado en iglesia, ya recibe atención de ISSSTE. Foto: Cuartoscuro

Un bebé de aproximadamente dos días de nacido fue abandonado en una jardinera al interior de la iglesia San Agustín Obispo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, durante el día de Navidad. El menor fue localizado con vida y actualmente se reporta estable, de acuerdo con el ISSSTE.

Al percatarse de la situación, los asistentes al templo dieron aviso inmediato al sacerdote, quien confirmó que el menor aún presentaba signos vitales. El religioso lo tomó en brazos y lo ingresó a la iglesia para protegerlo del frío, mientras solicitaba el apoyo de la policía.

Posteriormente, el bebé fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado en ambulancia a un hospital para su valoración médica.

ISSSTE reporta a bebé abandonado en iglesia como estable

El ISSSTE informó la noche del 26 de diciembre que el menor fue atendido en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, donde se activó el protocolo de actuación vigente para este tipo de casos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el paciente es un recién nacido de sexo masculino, con una edad aproximada de un día y medio de vida, y fue ingresado de manera preventiva a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, exclusivamente para vigilancia médica y garantizar un resguardo más controlado.

La institución detalló que el bebé se encuentra en buenas condiciones clínicas y que en todo momento se ha priorizado su integridad física y protección.

Antecedente reciente de abandono de bebé en Tultitlán

El municipio de Tultitlán, Estado de México, ya fue escenario en 2025 de otro caso de abandono infantil cuando un recién nacido fue dejado dentro de una bolsa de plástico, y posteriormente rescatado con vida por vecinos y autoridades.

En ese hecho, los padres, identificados como Lucio “N” y Diana “N”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en el abandono del menor, situación que generó amplio seguimiento mediático y judicial.

