Bloqueo de transportistas desquicia la zona oriente del Edomex; logran acuerdo para reunirse con la gobernadora

Como lo habían anunciado, en punto de las 9:00 de la mañana, transportistas pertenecientes a la asociación “Rutas Hermanas” bloquearon las principales arterias viales y accesos a la Ciudad de México, para exigir un alto a los abusos policiacos, cobros excesivos de grúas y corralones, así como extorsiones a manos de policías estatales.

Casi de manera simultánea, los transportistas bloquearon varias vialidades importantes:

Avenida México, en los límites de Iztapalapa y Los Reyes la Paz

Carretera Chalco-Cuautla

Autopista México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense (CEM), altura de Nezahualcóyotl

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Acceso al Circuito Exterior Mexiquense (CEM), por avenida Bordo de Xochiaca y avenida Vicente Villada

Los bloqueos generaron filas vehiculares kilométricas. Desde el aire, se apreciaban también las filas de gente caminando, afectada por el bloqueo. Cientos de personas tuvieron que continuar su trayecto a pie, pues las calles y avenidas estaban cerradas.

“Lo que las Rutas Hermanas estamos pidiendo a la gobernadora, que haga algo con estas grúas concesionadas, con su policía estatal de tránsito, y con las fiscalías, ya que al ciudadano, pues lo están robando arteramente con los cobros excesivos; llegas al ministerio público por x motivo, y a la hora que vas a recoger tu unidad estamos hablando de 30 a 35 mil pesos que cobran las grúas concesionadas”

Jorge Zenil / representante Ruta 42

Además, los manifestantes denunciaron que una de las grúas y corralones concesionados, robaron una unidad que fue asegurada, lo que detonó la manifestación.



“Es un hartazgo que tenemos con grúas y corralones concesionados, ya que sufrimos los cobros excesivos, y ahora se robó una camioneta de nosotros, Grúas Castillo, fue; se platicó, dijeron que iban a pagarla y nada más nos traen a la vuelta y quejas en la Secretaría de Movilidad, y no se puede permitir eso”

Víctor Ruiz / presidente Ruta 42

De igual forma, denunciaron que la Policía del estado está coludida con las grúas y corralones para hacer negocio.

Luego de dos horas de cierres viales y caos vehicular, los transportistas se retiraron, pues aseguraron que ya había acuerdos para entablar una mesa de diálogo con la gobernadora del Estado de México.

“Hubo siete puntos de bloqueo, ocho con los compañeros; yo le calculo que ha de haber habido como 300 unidades o 400, y como mil personas; se supone que nos va a recibir el secretario de la gobernadora, y ahí él nos va a decir que día nos va a recibir la maestra Delfina”

Víctor Ruiz / presidente Ruta 42

Luego de retirar los bloqueos, dirigentes continuaron con sus exigencias, ahora en el monumento El Coyote Hambriento, en el corazón de ciudad Nezahualcóyotl, donde colocaron una enorme lona con sus exigencias.

