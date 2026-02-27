Bloqueo en Atizapán por feminicidio de Renata Palmer a manos del youtuber el “Güero Bisnero”

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en carretera Atizapán por protesta de familiares Foto: Fernando Cruz

Severo caos vehicular el que se registra esta mañana sobre la carretera Dr. Jorge Jiménez Cantú en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), por un bloqueo parcial en ambos lados.

Son familiares y amigos de Renata Palmer quien fue asesinada el pasado 5 de octubre en su departamento en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Atizapán a manos del youtuber Rodolfo “N”, alias el “Güero Bisnero”.

Los manifestantes señalan que tras ser detenido fue imputado por el delito de homicidio calificado y no por feminicidio por lo que exigen la reclasificación del delito para que sea juzgado y sentenciado a más años de prisión.

El bloqueo ha generado kilométricas filas vehiculares en ambos sentidos y ha afectado también la autopista Chamapa-Lechería.

