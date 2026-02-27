Tren Suburbano presenta marcha lenta en Cuautitlán y Tultitlán por vandalismo

GENERANDO AUDIO...

Tren Suburbano presenta marcha lenta. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Esta mañana, el Tren Suburbano presenta marcha lenta entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán, en el Estado de México (Edomex) informó el propio sistema de transporte a través de un aviso oficial, donde señaló que la circulación se encuentra reducida por afectaciones provocadas por personas externas.

De acuerdo con el comunicado, los trenes circulan a velocidad reducida en ese tramo debido a incidentes ocasionados por personas ajenas al sistema, quienes presuntamente habrían arrojado piedras a las vías, lo que activó el protocolo de circulación.

¿Qué estaciones están afectadas?

La afectación se presenta entre:

Estación Cuautitlán

Estación Tultitlán

El resto de las estaciones opera con normalidad, precisó el Tren Suburbano que conecta el Edomex con la Ciudad de México (CDMX).

Protocolo activado y recomendaciones

El sistema informó que fue activado el protocolo de circulación correspondiente y que se dará aviso una vez que el servicio en el Edomex quede totalmente normalizado.

Asimismo, ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y pidió tomar previsiones de tiempo en sus traslados mientras se restablece la operación habitual.

Hasta el momento, no se ha detallado si hubo daños mayores en las unidades; sin embargo, las autoridades mantienen la supervisión en la zona afectada.

