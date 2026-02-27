Tren Suburbano presenta marcha lenta en Cuautitlán y Tultitlán por vandalismo
Esta mañana, el Tren Suburbano presenta marcha lenta entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán, en el Estado de México (Edomex) informó el propio sistema de transporte a través de un aviso oficial, donde señaló que la circulación se encuentra reducida por afectaciones provocadas por personas externas.
De acuerdo con el comunicado, los trenes circulan a velocidad reducida en ese tramo debido a incidentes ocasionados por personas ajenas al sistema, quienes presuntamente habrían arrojado piedras a las vías, lo que activó el protocolo de circulación.
¿Qué estaciones están afectadas?
La afectación se presenta entre:
- Estación Cuautitlán
- Estación Tultitlán
El resto de las estaciones opera con normalidad, precisó el Tren Suburbano que conecta el Edomex con la Ciudad de México (CDMX).
Protocolo activado y recomendaciones
El sistema informó que fue activado el protocolo de circulación correspondiente y que se dará aviso una vez que el servicio en el Edomex quede totalmente normalizado.
Asimismo, ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y pidió tomar previsiones de tiempo en sus traslados mientras se restablece la operación habitual.
Hasta el momento, no se ha detallado si hubo daños mayores en las unidades; sin embargo, las autoridades mantienen la supervisión en la zona afectada.
