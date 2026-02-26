¿Circulas por Periférico Norte? Ya hay fecha para fin de obras

GENERANDO AUDIO...

Periférico Norte registra 52% de avance.

La reconstrucción del Periférico Norte registra un 52% de avance en apenas seis semanas, informó el Gobierno del Estado de México durante una supervisión encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El proyecto contempla la rehabilitación de 108 kilómetros de esta vialidad clave para la entidad.

Los trabajos concluidos corresponden al Tramo 1 en carriles centrales, que cruza los municipios de:

Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

La rehabilitación integral comenzó hace mes y medio y ya superó la mitad del plan previsto.

Obras en Periférico Norte avanzan

El proyecto impacta una de las rutas más transitadas de la entidad. Por Periférico Norte circulan alrededor de 204 mil vehículos al día, según datos oficiales. Esto significa que cualquier cierre o reducción de carriles afecta directamente los tiempos de traslado.

La vía conecta municipios mexiquenses con zonas de trabajo, escuelas y servicios. Por eso, la rehabilitación busca mejorar el pavimento y las condiciones generales de circulación.

Además del cambio de carpeta asfáltica, los trabajos incluyen:

Renivelación de rejillas

Renovación de señalización vial

Modernización del alumbrado público

Autoridades prometen concluir trabajos en abril

El cierre de obras está programado para el mes de abril, fecha que ya fue marcada como meta oficial. De cumplirse, los trabajos terminarían poco más de dos meses después de su arranque.

Para quienes usan Periférico Norte todos los días, el fin de la rehabilitación significaría menos afectaciones y mejores condiciones de manejo en una de las arterias más importantes del Estado de México.

