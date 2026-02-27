Edoméx lanza Estrategia CERA para erradicar violencia y abandono de animales

GENERANDO AUDIO...

Edomex activa Estrategia CERA para combatir maltrato animal. Foto: Uno Tv

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta) con el objetivo de combatir la sobrepoblación, el abandono y el maltrato animal en la entidad.

El arranque oficial se realizó en Chicoloapan, aunque el programa tendrá alcance estatal y será desplegado de manera progresiva en los 125 municipios mexiquenses.

Impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la estrategia contempla jornadas integrales que incluyen esterilizaciones gratuitas, consultas veterinarias, desparasitaciones y módulos de orientación para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

La operación está a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), en coordinación con autoridades municipales.

Más de 400 personas atendidas en la primera jornada

Durante la jornada realizada en la región oriente del estado, acudieron 400 personas con sus animales de compañía. Como resultado, se llevaron a cabo:

289 esterilizaciones

64 consultas veterinarias

589 desparasitaciones

Además, personal del Parque Ecológico Zacango participó con actividades de educación y prevención, enfocadas en el cuidado y bienestar animal, en el marco del Día Mundial de la Esterilización.

Estrategia iniciada en 2025 con respaldo institucional

De acuerdo con el gobierno estatal, la Estrategia CERA comenzó en 2025 y cuenta con el respaldo de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el C5 y diversas asociaciones protectoras de animales.

Las jornadas se realizarán durante todo el año en los distintos municipios del estado, y las fechas y sedes serán difundidas a través de los canales oficiales.

Bienestar animal como política pública

Con esta estrategia, la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez posiciona el bienestar animal como parte de su agenda pública, al establecer una política que combina intervención médica, educación comunitaria y promoción de la adopción responsable.

El objetivo es atender directamente a las familias que conviven con animales de compañía y reducir de manera estructural los índices de abandono y maltrato en el Estado de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.