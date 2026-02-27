Transportistas señalan abandono de autoridades y aseguradoras tras recientes ataques

GENERANDO AUDIO...

Transportistas afectados por los recientes bloqueos denunciaron la quema de sus unidades y la falta de apoyo de autoridades y aseguradoras. Luis Enrique Vega Franco, con 35 años en el gremio en el Estado de México (Edomex), dijo en “A las nueve en Uno” que operadores fueron bajados con violencia, golpeados y obligados a abandonar sus vehículos, que luego fueron rociados con gasolina e incendiados.

Aunque aún no existe un padrón oficial, estiman más de 100 conductores afectados entre transportistas, autobuseros y microbuseros.

Al respecto, Vega Franco señaló que muchos propietarios aún adeudan sus vehículos y enfrentan incertidumbre económica. Y acusó que aseguradoras han rechazado pagos al argumentar cláusulas que excluyen actos vandálicos y catástrofes.

Los afectados sostendrán la siguiente semana una reunión para integrar un padrón formal y presentar documentación que acredite la propiedad de las unidades siniestradas.

