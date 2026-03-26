Buscan identificar a 11 bebés hallados sin vida en 7 municipios del Edomex

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Piden ayuda para identificar a bebés hallados sin vida en Edomex. Foto:Getty Images

Una imagen difundida por la activista Frida Guerrera reúne los casos de 11 bebés hallados sin vida en siete municipios del Estado de México (Edomex), con el objetivo de que puedan ser identificados y se logre justicia en cada uno de los casos.

El material, titulado “Voces de la Ausencia: Justicia y Verdad”, muestra proyecciones de los rostros de los bebés, quienes aparecen con nombres simbólicos, ya que sus identidades reales no han sido confirmadas.

En la imagen también se incluyen datos como el lugar donde fueron localizados, la fecha y la edad aproximada que tenían al momento de ser encontrados.

Cuatro casos significativos que aparecen en la imagen

Entre los casos que aparecen en el material difundido destacan varios por la forma en la que fueron localizados:

Uno de ellos es el de un bebé identificado con el nombre simbólico de Cozcatl, de uno a dos meses de edad , quien fue localizado el 27 de noviembre de 2024 semienterrado en una vivienda en Capultitlán, en Toluca.

, quien fue localizado el 27 de noviembre de 2024 Otro caso es el de Bella , localizada el 9 de julio de 2024 afuera del Panteón Santa María Chiconautla, en Ecatepec , con apenas unos meses de edad

, localizada el 9 de julio de 2024 , con apenas unos meses de edad También aparece el caso de Kerubiel , localizado el 25 de marzo de 2024 en la puerta 3 del basurero de Nezahualcóyotl, cuando tenía apenas días de nacido

, localizado el 25 de marzo de 2024 cuando tenía apenas A éstos se suma el caso de Linda, quien fue localizada el 5 de noviembre de 2024 en el barrio Fundidores, en Chimalhuacán, cuando era recién nacida

Municipios del Edomex donde fueron hallados los bebés

Los datos que aparecen en la imagen difundida señalan que los 11 bebés fueron localizados en siete municipios del Estado de México, los cuales son:

Almoloya de Juárez

Chimalhuacán

Ecatepec

Huehuetoca

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

Toluca

En varios de los casos, los cuerpos fueron localizados en calles, viviendas, basureros o espacios públicos, por lo que el objetivo principal es que puedan ser identificados y que los casos no queden sin justicia.

Quién es la activista Frida Guerrera y a dónde llamar si se tiene información

La imagen fue difundida por la activista Frida Guerrera, quien ha documentado y visibilizado casos relacionados con violencia contra mujeres, niñas y niños, así como desapariciones y víctimas sin identificar.

En el material también se hace un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar a los bebés y esclarecer los casos.

Las personas que tengan información pueden comunicarse al correo que aparece en la imagen: fridaguerrera@gmail.com

La activista cierra con el mensaje: “Ayúdanos a dar con sus identidades y a darles justicia”.

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