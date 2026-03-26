Tragedia en Acapulco: turista muere ahogada en playa Papagayo

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Mujer turista muere ahogada en playa Papagayo, Acapulco. Foto: Getty Images

Una mujer murió en playa Papagayo, Acapulco, por asfixia por sumersión, luego de que su cuerpo fue visto flotando en el mar la noche del miércoles, lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencia en la zona turística del puerto.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:20 horas, cuando bañistas y prestadores de servicios alertaron sobre un cuerpo en el agua. Turistas que se encontraban en el lugar ingresaron al mar y lograron rescatarlo, para posteriormente colocarlo sobre la franja de arena.

Mujer muere en playa Papagayo tras ingresar al mar

Testigos indicaron que la mujer, de aproximadamente 62 años, permanecía desde hacía varias horas en playa Papagayo. Señalaron que se encontraba sola cuando decidió ingresar al mar; minutos después dejaron de verla, hasta que su cuerpo fue localizado flotando.

El cuerpo vestía pantalón y camisa al momento de ser rescatado. Una vez en la arena, fue cubierto con una toalla azul mientras se daba aviso a las autoridades correspondientes.

Rescatan cuerpo de mujer en playa Papagayo

Elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron la zona. Policías municipales, ministeriales y agentes de la Guardia Nacional resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo el procesamiento de la escena. Posteriormente, autorizaron el levantamiento del cuerpo.

Autoridades trasladan cuerpo al Semefo en Acapulco

La mujer fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo) donde le aplicarán la necropsia de ley. Hasta el momento, permanece en calidad de desconocida.

Las autoridades no han informado sobre familiares que la hayan identificado ni sobre mayores detalles del caso. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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