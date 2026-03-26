Golpe a anexos irregulares en Edomex: aseguran 53 y hallan a menores amarrados

GENERANDO AUDIO...

Hallan a cinco menores secuestrados y maltratados en anexos de Edomex. Fotos: FGJEM

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en 94 anexos irregulares en el Estado de México (Edomex), donde fueron asegurados 53 centros de rehabilitación tipo “anexos” por su probable relación con distintos delitos, entre ellos secuestro, privación de la libertad y maltrato.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las acciones se llevaron a cabo como parte de la estrategia para verificar el funcionamiento de anexos, tras diversas denuncias por posibles ilícitos.

“… Fiscalía del Estado de México ha identificado que algunos de estos centros son utilizados por integrantes de estructuras delictivas como “refugio”, para evadir la acción de la justicia. Asimismo, de distintas hipótesis de investigación se advierte que, en algunos de estos lugares, se desarrollan actividades ilícitas, toda vez que algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para la comisión de otros delitos”. Fiscalía General de Justicia del Estado de México

En total, ocho trabajadores fueron detenidos por su probable participación en delitos como secuestro y privación de la libertad de menores y adultos, mientras que más de mil 500 personas que se encontraban internadas fueron reintegradas con sus familias, 80 canalizadas a centros que sí cumplen con la normativa y solo una persona solicitó su externamiento voluntario, al carecer de redes familiares.

“También se pudo establecer que, personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los Centros, sin que exista constancia de que los recursos tuvieran tal fin”. Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Hallan a tres menores amarrados y secuestrados en anexos irregulares del Edomex

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron casos en los que había personas privadas de la libertad en contra de su voluntad.

Uno de los hechos más graves ocurrió en el municipio de Ecatepec, donde fueron liberados tres menores de edad de 15, 14 y 9 años, quienes presuntamente eran víctimas de secuestro.

De acuerdo con la información oficial, los menores fueron localizados al interior del inmueble amarrados, por lo que fueron rescatados durante el operativo realizado por autoridades federales y estatales.

Como resultado de este despliegue operativo fueron detenidos ocho trabajadores de tres “Anexos”, Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N” por su probable participación en el delito de secuestro registrado en el “Centro Integral para las Adicciones “Un Sentido de Vivir” ubicado en Ecatepec.

Además, la Fiscalía informó que algunos de estos centros operaban en condiciones de hacinamiento, sin permisos de funcionamiento y con riesgos sanitarios, lo que representaba un riesgo para la integridad de las personas internas.

Dos menores de 12 años estaban privados de su libertad y eran golpeados

Otro caso se registró en el municipio de Naucalpan, donde las autoridades localizaron en un anexo a dos menores de 12 años que se encontraban privados de su libertad al interior de un anexo.

De acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense, los menores señalaron que eran golpeados por los trabajadores del anexo, por lo que el personal fue detenido por su probable participación en el delito de privación de la libertad.

Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de la privación de la libertad en agravio de los dos menores de edad en el “Anexo” “Nuevo Sendero” y/o “Los Hijos de la Quinta” que funcionaba en Naucalpan.

En este mismo municipio también fueron rescatadas tres personas adultas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad en otro centro de rehabilitación.

Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, fueron detenidos como posibles autores materiales del delito de privación de la libertad en agravio de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el “CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor” ubicado en Naucalpan.

Además, también fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una interna del “Anexo” denominado “JC2”, identificada como Luna Rebeca “N”, investigada por el ilícito de secuestro que causa la muerte.

Aseguran 53 anexos y detienen a ocho trabajadores

El operativo se realizó con la participación de la Fiscalía estatal, autoridades sanitarias, Protección Civil, DIF estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad.

De los 94 anexos inspeccionados, 53 fueron asegurados por su probable relación con hechos delictivos, mientras que 41 continúan en operación.

Las autoridades informaron que, del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, se han iniciado más de 150 expedientes de investigación relacionados con delitos vinculados con este tipo de centros como:

Homicidio

Extorsión

Desaparición

Abuso sexual

Privación de la libertad

Los ocho trabajadores detenidos fueron presentados ante la autoridad judicial para determinar su situación jurídica y deberán ser considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.