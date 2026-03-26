Hidalgo registrará rachas de viento de hasta 70 km/h este viernes

GENERANDO AUDIO...

Viento en Hidalgo. Foto: GettyImages

El pronóstico del clima para este viernes 27 de marzo de 2026 en Hidalgo estará marcado por fuertes rachas de viento, derivadas del avance de un sistema frontal y su interacción con otros fenómenos atmosféricos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo, se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en territorio hidalguense, lo que podría generar tolvaneras, caída de ramas y reducción de visibilidad en algunas zonas.

Estas condiciones serán provocadas por la masa de aire polar asociada al nuevo frente frío, el cual recorrerá el norte y noreste del país, además de interactuar con canales de baja presión en el sureste, favoreciendo también la presencia de lluvias en varias regiones.

Para Hidalgo, además del viento, se esperan intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 mm, lo que podría acompañarse de cielo nublado durante el día.

En cuanto a las temperaturas, se pronostican máximas de 30 a 35 °C en el norte del estado; sin embargo, durante la madrugada del sábado el ambiente será frío, con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en zonas serranas, donde incluso podrían presentarse heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población tomar precauciones ante las rachas de viento, asegurar objetos en exteriores y mantenerse informada a través de canales oficiales, ya que las condiciones podrían cambiar en el transcurso del día.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.