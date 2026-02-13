Cuatro meses sin Kimberly Hilary Moya; su madre buscará apoyo internacional

GENERANDO AUDIO...

A cuatro meses de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad, su madre, Jaqueline González, informó que solicitará ayuda internacional ante la falta de resultados por parte de las autoridades mexicanas para dar con el paradero de la joven, vista por última vez en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Cuatro meses sin avances en la investigación

En entrevista, Jaqueline González señaló que, pese al tiempo transcurrido, no existen avances concretos en las investigaciones. Reconoció que se han realizado diversas diligencias en distintos puntos de Naucalpan; sin embargo, ninguna ha permitido ubicar a la estudiante.

Ante este escenario, explicó que la familia tomó la decisión de buscar apoyo fuera del país, con el objetivo de ampliar los mecanismos de búsqueda y aumentar las posibilidades de localización.

“Estamos pidiendo ayuda internacionalmente, es algo que ya estoy buscando, porque es una opción más para poder encontrar a Kim”, expresó.

Familia acusa omisiones de autoridades federales

La madre de la menor indicó que desde hace meses solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso y encabezara las investigaciones, sin obtener una respuesta efectiva.

De acuerdo con su testimonio, ha acudido en repetidas ocasiones a oficinas federales para entregar documentos y solicitudes formales, sin que hasta ahora se concrete la intervención de la FGR.

“Sólo reciben los documentos, te dan el acuse y no pasa nada más”, afirmó.

No descartan nuevas movilizaciones

Jaqueline González advirtió que, ante la falta de resultados, no descarta nuevas movilizaciones que podrían afectar la zona metropolitana, con el objetivo de exigir a las autoridades acciones concretas para la localización de su hija.

La desaparición de Kimberly Hilary Moya continúa sin resolverse, mientras la familia insiste en ampliar la búsqueda y mantener la presión pública para que el caso avance.

