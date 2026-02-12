Tráiler vuelca en el Circuito Exterior Mexiquense en Ixtapaluca y hay caos vial

GENERANDO AUDIO...

Accidente en Circuito Exterior Mexiquense genera tráfico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La volcadura de un tráiler en el Circuito Exterior Mexiquense provoca severas afectaciones a la circulación la mañana de este jueves en la zona oriente del Estado de México (Edomex). El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 86, en Ixtapaluca, con dirección a Chalco.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control mientras circulaba y terminó impactándose contra el muro divisor. Tras el choque, el vehículo de carga se volcó y quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, obstruyendo ambos sentidos de la vialidad.

Volcadura de tráiler bloquea salida a Chalco-Cuautla

El camión, perteneciente a la empresa Transporte Castores, quedó atravesado, lo que provocó el cierre de la salida hacia la carretera Chalco-Cuautla, además de reducción de carriles en dirección a Puebla.

Autoridades estatales y personal de emergencia arribaron al lugar para iniciar las maniobras de retiro de la unidad. Para facilitar las labores, comenzaron la descarga de la mercancía que transportaba el tráiler, con el fin de poder reincorporarlo y despejar la vía.

Caos vial en el Circuito Exterior Mexiquense hoy

La volcadura genera tráfico intenso en ambos sentidos, afectando a automovilistas y transporte de carga que circulaban por la zona. Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas y manejar con precaución.

De manera preliminar, se informó que el accidente habría sido provocado por el exceso de velocidad, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas oficiales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas de gravedad. Elementos de seguridad continúan trabajando en la zona para restablecer la circulación en su totalidad.

