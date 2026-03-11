Cae cirujano plástico y dos cómplices por muerte de dos personas en Toluca

GENERANDO AUDIO...

Uno era cirujano plástico y los otros dos se hacían pasar por médicos. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra Jesús Fernando “N”, médico cirujano plástico y reconstructivo, así como en contra de Carolina “N” y Diego Humberto “N”, quienes presuntamente participaban en procedimientos estéticos sin contar con la especialidad correspondiente.

De acuerdo con la investigación, los tres estarían relacionados con, al menos, cuatro víctimas derivadas de cirugías estéticas practicadas entre 2013 y 2024, de las cuales dos fallecieron a consecuencia de complicaciones médicas, informó la autoridad ministerial.

Las indagatorias apuntan a que algunos de estos procedimientos se realizaron en la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica, establecimiento que no contaba con certificaciones ni infraestructura hospitalaria adecuada para efectuar intervenciones de ese tipo.

Las operaciones se hacían en una clínica sin certificación sanitaria. Foto: FGJEM

Cirugía estética en Toluca terminó con la muerte de una paciente

Uno de los casos investigados ocurrió el 15 de octubre de 2021, cuando una paciente identificada como S.R.V. ingresó a la clínica ubicada en la colonia Electricistas con el objetivo de someterse a una cirugía estética programada.

Según la Fiscalía estatal, los médicos realizaron varios procedimientos complejos en una sola intervención, entre ellos liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios, pese a que inicialmente se había contemplado únicamente una intervención.

Peritajes médicos determinaron que no se realizó una valoración preoperatoria integral, aun cuando la paciente presentaba alto riesgo anestésico-quirúrgico.

Tras la operación, la víctima presentó un deterioro progresivo de su estado clínico, compatible con un evento tromboembólico grave.

Las investigaciones señalan que los médicos no aplicaron de forma oportuna el tratamiento especializado necesario ni trasladaron a la paciente a un hospital con la infraestructura adecuada, lo que agravó la situación.

La mujer falleció el 16 de octubre de 2021 a causa de tromboembolia pulmonar secundaria a la liposucción y colocación de implantes mamarios, según se estableció en la necropsia correspondiente.

Sentencias previas y otra investigación por lesiones

Además de la investigación por homicidio, los tres implicados ya habían sido sentenciados previamente por el delito de lesiones culposas derivadas de otro procedimiento estético.

En abril de 2024, una autoridad judicial determinó una pena de prisión superior a siete años, además del pago de más de 844 mil pesos por reparación del daño material y otras sanciones.

Este caso ocurrió luego de que una paciente se sometiera a una lipectomía en la misma clínica. Días después presentó necrosis en espalda y glúteos, lo que obligó a una intervención de emergencia en el Centro Médico ISSEMYM, donde fue sometida a múltiples lavados quirúrgicos y transfusiones sanguíneas.

Peritajes médicos señalaron que el cirujano no brindó seguimiento postoperatorio adecuado, además de detectarse irregularidades en el manejo del expediente clínico.

Investigan ejercicio indebido de la profesión

Durante la investigación también se determinó que Carolina “N” y Diego Humberto “N” presuntamente realizaban procedimientos de cirugía plástica sin contar con la certificación médica correspondiente, por lo que se abrió una investigación adicional por usurpación de funciones.

Asimismo, la FGJEM indicó que la clínica donde operaban carecía de autorización sanitaria y de infraestructura básica, como unidad de cuidados intensivos, banco de sangre o laboratorio clínico.

El 2 de marzo de 2026, autoridades realizaron un operativo en el inmueble, que quedó asegurado para preservar evidencia relacionada con los hechos investigados.

Otro paciente murió tras liposucción en 2013

Jesús Fernando “N” también enfrenta otro proceso penal por el fallecimiento de un paciente en 2013, luego de una liposucción.

Según la investigación, el médico dio de alta al paciente apenas seis horas después del procedimiento, pese a que requería vigilancia hospitalaria.

Posteriormente, el hombre presentó complicaciones graves derivadas de perforaciones intestinales causadas por la cánula de liposucción, lo que derivó en infecciones y otras complicaciones que provocaron su muerte el 30 de julio de 2013.

Podrían enfrentar hasta 15 años de prisión

Los tres imputados fueron ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Edomex, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, por el delito de homicidio podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión por cada víctima, mientras que los acusados que ejercían sin certificación podrían recibir hasta cuatro años adicionales por usurpación de funciones.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas relacionadas con procedimientos realizados en la clínica.

