Edomex abre registro a Alimentación para el Bienestar a mujeres de 50 a 64 años

El programa funciona para Mujeres de 50 a 64 años. Foto: Gobierno Edomex

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, abrió el registro del programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años. El trámite permitirá a las beneficiarias mantenerse dentro del padrón y continuar recibiendo el apoyo, y estará disponible hasta el 18 de marzo.

El programa contempla la entrega de canastas alimentarias y otros apoyos orientados a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, especialmente de quienes enfrentan pobreza, pobreza extrema o carencias en el acceso a una alimentación nutritiva.

¿Cómo registrarse en Alimentación para el Bienestar en Edomex?

De acuerdo con autoridades estatales, el registro al programa Alimentación para el Bienestar puede realizarse en línea, a través del portal oficial habilitado por el Gobierno del Estado de México, donde también se pueden consultar los requisitos y el proceso de inscripción.

Las interesadas pueden ingresar al sitio oficial para completar el trámite.

En el portal, las solicitantes podrán registrar sus datos y verificar la documentación requerida para formar parte del padrón de beneficiarias del programa.

Mujeres con Bienestar inicia depósitos para beneficiarias

En paralelo, desde el 2 de marzo comenzó el depósito del programa Mujeres con Bienestar para beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras A, B y C.

Este programa otorga transferencias bimestrales de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años que viven en condición de pobreza y no cuentan con seguridad social, además de ofrecer otros servicios de apoyo social.

Programas sociales del Edomex para mujeres en situación vulnerable

Tanto Alimentación para el Bienestar como Mujeres con Bienestar forman parte de la estrategia social del Gobierno del Estado de México dirigida a mujeres en situación vulnerable.

A través de estos programas, la administración estatal busca fortalecer el acceso a apoyos alimentarios y económicos, con el objetivo de mejorar el ingreso y las condiciones de vida de las beneficiarias en la entidad.

