Bancos de neblina cubren a cinco municipios de Edomex

GENERANDO AUDIO...

Bancos de neblina cubren carreteras del Edomex hoy. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La presencia de bancos de neblina fue reportada la mañana de este martes en varios municipios del Estado de México (Edomex), lo que redujo la visibilidad en distintas vialidades de la zona norte del Valle de México.

De acuerdo con un aviso difundido en redes sociales por Circuito Exterior Mexiquense, el fenómeno fue detectado desde las 05:50 horas, pero podría durar hasta entrada la mañana según el pronóstico del clima, por lo que se emitió una alerta para los conductores que circulan por esa región.

Municipios afectados por los bancos de neblina

Según el aviso, los bancos de neblina se registraron principalmente en los municipios de:

Teoloyucan

Zumpango

Jaltenco

Tultepec

Ecatepec

Las autoridades recomendaron a los automovilistas encender las luces intermitentes, moderar la velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar accidentes debido a la baja visibilidad.

Neblina tras la fuerte granizada registrada el lunes

La formación de estos bancos de neblina ocurre horas después de la intensa tormenta y granizada que se registró la tarde y noche del lunes en diversas zonas de la entidad mexiquense.

Las precipitaciones dejaron acumulación de granizo, calles mojadas y un descenso en la temperatura, condiciones que favorecen la aparición de niebla durante las primeras horas de la mañana.

Llamado a manejar con precaución

Ante estas condiciones climáticas, autoridades y operadores de vialidades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente en carreteras y tramos donde la visibilidad puede reducirse de manera repentina.

También recomendaron evitar frenados bruscos y circular a una velocidad moderada, mientras persistan los bancos de neblina en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.