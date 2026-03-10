Playas cerca de CDMX, Edomex, Puebla y Querétaro para ir en auto
Si vives en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla o Querétaro y buscas una escapada al mar sin tomar avión, existen varias playas que se pueden visitar en automóvil en un trayecto aproximado de tres a seis horas.
- La mayoría de estos destinos se encuentran en Veracruz y son opciones frecuentes para viajes de fin de semana
¿Qué playa queda más cerca de CDMX, Edomex, Puebla y Querétaro?
Una de las playas más cercanas es Tuxpan, en Veracruz, ubicada a unos 290 kilómetros de la Ciudad de México. El trayecto suele tomar entre tres y cuatro horas por carretera. Este destino cuenta con varias zonas de playa, como Villamar, Cocoteros y Playa Azul, además de restaurantes de mariscos y áreas para actividades acuáticas.
En el caso de Querétaro, esta playa queda a poco más de cinco horas, pues la distancia es de aproximadamente 460 kilómetros.
Para Puebla, la playa más cercana es Chachalacas, en Veracruz, ya que se encuentra a unos 255 kilómetros.
- Otra alternativa es Tecolutla, también en Veracruz. El trayecto en automóvil suele durar entre cuatro y cinco horas desde CDMX y el Estado de México, aunque el tiempo puede variar dependiendo del punto de salida.
¿Quieres ir a Acapulco, Guerrero?
Una de las playas más famosas de Acapulco es Caleta, por lo que si quieres ir en auto, en promedio, tendrás que invertir unas cinco horas.
- Desde la CDMX el trayecto toma casi cinco horas, pues se localiza a unos 378 kilómetros
- Desde Puebla invertirás más de cuatro horas, ya que se encuentra a 383 kilómetros de distancia de la capital
- Desde el Estado de México llegarás en unas cinco horas y media, pues se localiza a unos 475 kilómetros
- Desde Querétaro invertirás más de siete horas; por ello, otra opción es Ixtapa-Zihuatanejo, que se localiza entre 550 y 570 kilómetros de distancia
Ahora ya lo sabes: si quieres escaparte a una playa cercana, las opciones más rápidas suelen ser Tuxpan o Tecolutla.
