Playas cerca de CDMX, Edomex, Puebla y Querétaro para ir en auto

Si vives en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla o Querétaro y buscas una escapada al mar sin tomar avión, existen varias playas que se pueden visitar en automóvil en un trayecto aproximado de tres a seis horas.

La mayoría de estos destinos se encuentran en Veracruz y son opciones frecuentes para viajes de fin de semana

¿Qué playa queda más cerca de CDMX, Edomex, Puebla y Querétaro?

Una de las playas más cercanas es Tuxpan, en Veracruz, ubicada a unos 290 kilómetros de la Ciudad de México. El trayecto suele tomar entre tres y cuatro horas por carretera. Este destino cuenta con varias zonas de playa, como Villamar, Cocoteros y Playa Azul, además de restaurantes de mariscos y áreas para actividades acuáticas.

En el caso de Querétaro, esta playa queda a poco más de cinco horas, pues la distancia es de aproximadamente 460 kilómetros.

Para Puebla, la playa más cercana es Chachalacas, en Veracruz, ya que se encuentra a unos 255 kilómetros.

Otra alternativa es Tecolutla, también en Veracruz. El trayecto en automóvil suele durar entre cuatro y cinco horas desde CDMX y el Estado de México, aunque el tiempo puede variar dependiendo del punto de salida.

¿Quieres ir a Acapulco, Guerrero?

Una de las playas más famosas de Acapulco es Caleta, por lo que si quieres ir en auto, en promedio, tendrás que invertir unas cinco horas.

Desde la CDMX el trayecto toma casi cinco horas, pues se localiza a unos 378 kilómetros

Desde Puebla invertirás más de cuatro horas, ya que se encuentra a 383 kilómetros de distancia de la capital

Desde el Estado de México llegarás en unas cinco horas y media, pues se localiza a unos 475 kilómetros

Desde Querétaro invertirás más de siete horas; por ello, otra opción es Ixtapa-Zihuatanejo, que se localiza entre 550 y 570 kilómetros de distancia

Ahora ya lo sabes: si quieres escaparte a una playa cercana, las opciones más rápidas suelen ser Tuxpan o Tecolutla.

