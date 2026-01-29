Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: fechas de pago en febrero

GENERANDO AUDIO...

Mujeres con Bienestar Edomex. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México informó que el programa social Mujeres con Bienestar Edomex iniciará la dispersión de su primer apoyo económico del año en febrero de 2026. La Secretaría del Bienestar estatal aclaró que no habrá pagos durante enero, y que las transferencias se realizarán conforme al calendario oficial del primer bimestre.

El programa contempla un depósito bimestral de 2 mil 500 pesos que se entregará de manera escalonada, agrupando a las beneficiarias, según la primera letra de su CURP.

Dispersión escalonada por CURP para Mujeres con Bienestar Edomex

La Secretaría del Bienestar Edomex detalló la distribución de los grupos:

Grupo 1: letras A a D

Grupo 2: letras E a H

Grupo 3: letras I a M

Grupo 4: letras N a R

Grupo 5: letras S a Z

Ampliación del padrón de beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex

El Gobierno del Estado de México también anunció la ampliación del padrón del programa. El número de beneficiarias pasará de aproximadamente 650 mil a 700 mil mujeres en los 125 municipios de la entidad.

Objetivo del programa Mujeres con Bienestar Edomex

El programa, impulsado por la Secretaría de Bienestar, busca incrementar el ingreso económico de mujeres de entre 18 y 59 años que viven en zonas con carencias económicas y de seguridad social. Además de los depósitos bimestrales, se ofrecen servicios complementarios orientados al bienestar integral de las beneficiarias.

