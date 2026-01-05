Verificación vehicular Edomex 2026: cuánto cuestan los hologramas ¿0 y 00?

GENERANDO AUDIO...

Verificación vehicular en el Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los hologramas 1 y 2 mantendrán su costo durante la verificación vehicular del primer semestre de 2026 en el Estado de México, de acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, publicado en la Gaceta del Gobierno mexiquense.

El documento establece que los hologramas 0 y 00 tendrán un incremento en el valor de la Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que los hologramas 1 y 2 conservarán el mismo precio aplicado en años anteriores.

¿Cuánto costarán los hologramas en Edomex en 2026?

Con el valor actual de la UMA en 113.14 pesos, los costos para el primer semestre de 2026 quedan de la siguiente manera:

Holograma 00 : 10.20 UMA, equivalente a 1,154 pesos

: 10.20 UMA, equivalente a Holograma 0 : 5.20 UMA, equivalente a 588.32 pesos

: 5.20 UMA, equivalente a Holograma 1 : 4 UMA, equivalente a 452.56 pesos , redondeado a 453 pesos

: 4 UMA, equivalente a , redondeado a Holograma 2: 4 UMA, equivalente a 453 pesos

Las autoridades precisaron que estos montos podrán modificarse a partir de febrero de 2026, cuando el INEGI actualice el valor de la UMA correspondiente al nuevo ejercicio fiscal.

Restricciones de circulación según holograma

El acuerdo también detalla las restricciones del programa Hoy No Circula de acuerdo con el tipo de holograma:

Hologramas 0 y 00 : exentos del Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México y en los valles de Toluca y Tianguistenco

: exentos del Hoy No Circula en la y en los Holograma 1 : deja de circular un día entre semana y dos sábados al mes

: deja de circular y Holograma 2: no puede circular ningún sábado y un día entre semana

Vigencia y modelos que pueden obtener cada holograma

El programa establece la vigencia y los modelos de vehículos que pueden acceder a cada tipo de holograma:

Holograma 00 : vigencia de dos años ; aplica principalmente para vehículos nuevos y autos híbridos .

: vigencia de ; aplica principalmente para y . Holograma 0 : vigencia de un semestre ; pueden obtenerlo vehículos modelo 2010 y posteriores .

: vigencia de ; pueden obtenerlo vehículos . Holograma 1 : vigencia de un semestre ; aplica para vehículos modelo 1994 a 2009 .

: vigencia de ; aplica para vehículos . Holograma 2: corresponde a vehículos modelo 1993 y anteriores.

