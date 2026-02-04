Camión de Guardia Nacional se pasa el alto y atropella a motociclista

GENERANDO AUDIO...

Un camión de la Guardia Nacional arrolló una motocicleta en el carril del Mexibús en Ecatepec, Estado de México, dejando un hombre muerto y una mujer lesionada, de acuerdo con reportes. El accidente ocurrió sobre la vía José López Portillo, a la altura de la estación San Carlos de la Línea 2.

De acuerdo con un video que se está haciendo viral, la unidad oficial con placas 303477 circulaba por el carril exclusivo del Mexibús con dirección a Coacalco cuando impactó a la motocicleta roja en la que viajaban dos personas.

Tras el impacto, las dos personas que viajaban en la moto quedaron tendidas sobre el pavimento. Testigos pidieron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Los primeros reportes indican que el conductor de la motocicleta murió en el lugar. Su acompañante, una mujer, fue atendida y trasladada a un hospital cercano con lesiones de gravedad.

Ni la institución federal y autoridades estatales no han emitido hasta ahora un posicionamiento público detallado sobre la mecánica final del choque.

