Edomex sube multas: estacionarse mal es una de las infracciones más caras

Infracción por estacionarse mal en Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Estacionarse en un lugar no autorizado se convertirá en una de las infracciones más costosas para los automovilistas del Estado de México (Edomex) a partir de febrero de 2026, debido a un ajuste en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que impacta directamente en el monto de las multas de tránsito.

Aumento de la UMA eleva el costo de las multas

El incremento de las sanciones de debe a que el valor diario de la UMA fue fijado en 117.31 pesos, cifra confirmada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y utilizada como referencia para el cálculo de sanciones administrativas en todo el país.

En el Estado de México, el Reglamento de Tránsito establece distintos rangos para aplicar multas, por lo que el monto final no será el mismo para todos los conductores que cometan esta infracción.

¿Cuánto costará estacionarse en zona prohibida en 2026?

De acuerdo con los rangos establecidos, las multas por estacionarse en zona prohibida en el Edomex quedarán de la siguiente manera:

Multa mínima: mil 876.96 pesos, cuando el conductor no tenga adeudos previos

mil 876.96 pesos, cuando el conductor no tenga adeudos previos Multa media : 2 mil 111.58 pesos, si el automovilista acumula dos o tres infracciones sin pagar

: 2 mil 111.58 pesos, si el automovilista acumula dos o tres infracciones sin pagar Multa máxima: 2 mil 346.20 pesos, en caso de contar con cuatro o más sanciones pendientes

Estos montos reflejan el impacto directo del aumento en el valor de la UMA sobre las infracciones de tránsito.

Multas escalonadas, según el historial del conductor

El esquema de sanciones en el Estado de México no contempla una tarifa única. Las autoridades estatales aplican un sistema escalonado que considera la reincidencia de cada automovilista.

De esta manera, quienes cuenten con antecedentes de infracciones recientes enfrentarán multas más elevadas que aquellos que cometan la falta de manera aislada y sin adeudos pendientes.

¿Cómo se calcula el monto de la infracción?

El monto final de la multa se obtiene al multiplicar el número de UMAs asignadas a la infracción por el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización. Por esta razón, cualquier ajuste en la UMA repercute de forma directa en el costo de las sanciones para los conductores.

Con el nuevo valor vigente en 2026, estacionarse en zona prohibida representará un impacto mayor en el bolsillo de los automovilistas del Edomex.

