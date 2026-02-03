Paro en la UAEM frena regreso a clases en, al menos, cinco planteles

GENERANDO AUDIO...

Docentes de la UAEM piden se revise el aumento salarial. Foto: Fernando Cruz

Se van a paro docentes y personal administrativo de, al menos, cinco espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) durante este regreso a clases.

Entre los planteles afectados se encuentran:

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Química

Facultad de Economía

Preparatoria Número 5

Personal sindicalizado mantuvo una jornada de brazos caídos y presencia permanente frente a la Preparatoria Número 5, además de realizar bloqueos intermitentes sobre la vialidad Heriberto Enríquez, como medida de presión ante la falta de acuerdos en la negociación salarial.

En la Facultad de Medicina, los trabajadores se manifestaron con cartulinas y consignas, al tiempo que solicitaron la realización de una asamblea para definir las siguientes acciones del movimiento.

Los manifestantes de la casa de estudios del Edomex exigen claridad en el aumento de sueldo, así como la preservación de sus bonos y estímulos laborales, los cuales aseguran, se encuentran en riesgo.

De acuerdo con los propios trabajadores, más de dos mil quinientas personas se ven afectadas por esta situación, sin que hasta el momento se haya informado sobre una fecha para el establecimiento de acuerdos con las autoridades universitarias.

