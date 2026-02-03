Detienen a presunto integrante de “Los 300” por despojo en Ecatepec

GENERANDO AUDIO...

El imputado presuntamente formaba parte del grupo “Los 300”. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de un individuo identificado como Alberto Eduardo “N”, investigado por su probable participación en el delito de despojo en el municipio de Ecatepec. De acuerdo con la autoridad ministerial, este sujeto presuntamente formaba parte de un grupo autodenominado “Los 300”, señalado por su relación con la ocupación ilegal de inmuebles en distintos puntos de la entidad.

Así era el “modus operandi” para realizar el despojo

Las indagatorias señalan que el 12 de mayo de 2025, la víctima llegó a su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, Primera Sección, donde detectó un vehículo estacionado frente a su vivienda con una calcomanía alusiva a “Los 300”.

Al ingresar, observó que dentro del inmueble se encontraba el ahora investigado, quien presuntamente la amenazó con un arma de fuego para obligarla a retirarse del lugar.

Meses después, en septiembre, cuando la víctima ya había recuperado su propiedad, dos personas más la habrían intimidado nuevamente para que abandonara el domicilio, asegurando que el sitio pertenecía “a los patrones”, en referencia al imputado.

Detención y proceso judicial

Tras reunir datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, que permitió la captura de Alberto Eduardo “N”. Posteriormente, fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez.

La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Operación Restitución en Edomex

La FGJEM indicó que el detenido era considerado un objetivo dentro de la “Operación Restitución”, estrategia enfocada en combatir el despojo de inmuebles en la entidad.

Como parte de este operativo, las autoridades han asegurado más de mil 500 inmuebles en 63 municipios mexiquenses, relacionados con delitos contra la propiedad.

