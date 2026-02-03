CURP biométrica: ya se puede tramitar gratis en este municipio del Edomex; conoce módulos y requisitos
La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ecatepec, Estado de México, ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual incluye huellas dactilares y fotografía, y puede utilizarse como comprobante de identidad en los trámites oficiales.
Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía, y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.
Requisitos que necesitas para tramitarlo
Para realizar el trámite de la CURP biométrica en el Estado de México, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- CURP tradicional certificada
- Acta de nacimiento (solo para personas de 0 a 18 años)
- Comprobante de domicilio
- Correo electrónico vigente
- Acompañamiento de madre, padre o tutor para menores
Módulos en Ecatepec, Edomex
Dentro del municipio de Ecatepec existen seis módulos autorizados donde se puede realizar el trámite de la CURP biométrica.
- San Cristóbal
Emilio Carranza s/n, plaza catedral 1er piso
Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas
- Jardines de Casa Nueva
Avenida Casanueva, núm. 2
Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas
- Venta de Carpio
Avenida De Las Bombas 12
Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas
- Fuentes de Aragón
Avenida Central Interior Center Plazas núm. 50
Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 horas
- San Pedro Xalostoc
Socrates S/N
Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 horas
- Guadalupe Victoria
Avenida Nacional S/N, esquina Francisco Sarabia
Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas
Las oficinas brindan atención de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo.
