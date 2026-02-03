CURP biométrica: ya se puede tramitar gratis en este municipio del Edomex; conoce módulos y requisitos

| 14:13 | Redacción | UnoTV
La CURP biométrica para menores ya puede tramitarse. Foto: SRE/Getty Images

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ecatepec, Estado de México, ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual incluye huellas dactilares y fotografía, y puede utilizarse como comprobante de identidad en los trámites oficiales

Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía, y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.

Requisitos que necesitas para tramitarlo

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en el Estado de México, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP tradicional certificada 
  • Acta de nacimiento (solo para personas de 0 a 18 años)
  • Comprobante de domicilio
  • Correo electrónico vigente
  • Acompañamiento de madre, padre o tutor para menores

Módulos en Ecatepec, Edomex

Dentro del municipio de Ecatepec existen seis módulos autorizados donde se puede realizar el trámite de la CURP biométrica. 

  • San Cristóbal

Emilio Carranza s/n, plaza catedral 1er piso

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

  • Jardines de Casa Nueva  

Avenida Casanueva, núm. 2

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

  • Venta de Carpio 

Avenida De Las Bombas 12

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

  • Fuentes de Aragón

Avenida Central Interior Center Plazas núm. 50

Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 horas

  • San Pedro Xalostoc 

Socrates S/N

Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 horas

  • Guadalupe Victoria 

Avenida Nacional S/N, esquina Francisco Sarabia

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas

Las oficinas brindan atención de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo

