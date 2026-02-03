CURP biométrica: ya se puede tramitar gratis en este municipio del Edomex; conoce módulos y requisitos

GENERANDO AUDIO...

La CURP biométrica para menores ya puede tramitarse. Foto: SRE/Getty Images

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ecatepec, Estado de México, ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual incluye huellas dactilares y fotografía, y puede utilizarse como comprobante de identidad en los trámites oficiales.

Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía, y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.

Requisitos que necesitas para tramitarlo

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en el Estado de México, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP tradicional certificada

Acta de nacimiento (solo para personas de 0 a 18 años)

(solo para personas de 0 a 18 años) Comprobante de domicilio

Correo electrónico vigente

Acompañamiento de madre, padre o tutor para menores

Módulos en Ecatepec, Edomex

Dentro del municipio de Ecatepec existen seis módulos autorizados donde se puede realizar el trámite de la CURP biométrica.

San Cristóbal

Emilio Carranza s/n, plaza catedral 1er piso

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

Jardines de Casa Nueva

Avenida Casanueva, núm. 2

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

Venta de Carpio

Avenida De Las Bombas 12

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

Fuentes de Aragón

Avenida Central Interior Center Plazas núm. 50

Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 horas

San Pedro Xalostoc

Socrates S/N

Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 horas

Guadalupe Victoria

Avenida Nacional S/N, esquina Francisco Sarabia

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas

Las oficinas brindan atención de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo.

